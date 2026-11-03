Rehaussement du plafond du Livret A : financement climatique et tensions bancaires

Le gouvernement hausse le plafond du Livret A à 30 000 euros pour financer la transition climatique. Les banques critiquent cette mesure face au désintérêt des épargnants et aux risques pour le logement social.

Le gouvernement a confirmé la décision de rehausser le plafond d'épargne du Livret A dès le mois de février, une mesure clé pour alimenter le financement de l'adaptation des infrastructures publiques au changement climatique. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a précisé lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale que ce plafond oscillera entre 25 000 et 30 000 euros, marquant une évolution significative par rapport aux 22 950 euros actuels.

Stratégie de financement climatique

Cette augmentation intervient simultanément avec la mise à jour du taux de rémunération, lequel devrait également progresser pour redonner de l'attrait à ce produit phare. Matignon a souligné que le Livret A demeure l'outil naturel pour mobiliser l'épargne des citoyens au service des défis nationaux, notamment la rénovation des réseaux d'eau et la production d'électricité.

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L'objectif affiché est de diriger ces capitaux vers des secteurs stratégiques pour la résilience territoriale. Sébastien Lecornu a insisté sur la nécessité de financer la rénovation des lycées et des collèges, une revendication majeure du mouvement lycéen récent. Les fonds accumulés via ce mécanisme seront gérés par la Caisse des dépôts pour soutenir ces projets d'infrastructure publique cruciaux.

Réactions du secteur bancaire

La Fédération bancaire française a immédiatement condamné cette orientation, qualifiant la mesure de contre-productive. Nicolas Namias, président du directoire de BPCE, a expliqué que cette hausse ne crée pas d'argent nouveau mais recycle simplement des dépôts existants vers d'autres placements.

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Le lobby bancaire craint que cette politique n'immobilise davantage de capitaux dans des placements liquides et garantis au détriment des investissements de long terme nécessaires aux entreprises. Cette position s'aligne sur les avertissements déjà formulés en septembre par la Fédération bancaire française concernant les impacts sur la finance productive.

Enjeux budgétaires et incertitudes

Le ministre des Finances Roland Lescure a indiqué que la valeur exacte du nouveau plafond sera arrêtée dans les semaines à venir après une concertation finale avec les banques et la Caisse des dépôts. Cette décision s'inscrit dans un contexte de finances publiques tendues et de débat bloqué autour du budget 2027.

Parallèlement, des inquiétudes persistent concernant l'attractivité du produit. Les Français ont retiré 1,52 milliard d'euros de plus qu'ils n'ont déposé sur leurs Livrets A en septembre, témoignant d'un désamour persistant malgré un taux de 1,7 % depuis juillet 2024. La Caisse des dépôts, bien que satisfaisant de cette capacité d'action renforcée, reste attentive à ces dynamiques de marché.

Impact sur le logement social

Une opposition politique et syndicale s'est également mobilisée, craignant que le détournement de ces fonds ne fragilise le financement du logement social. Un collectif d'élus et d'organisations a demandé le retrait du dispositif, alertant sur les risques de concurrence entre les besoins climatiques et la cohésion sociale.