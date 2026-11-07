Réhabilitation Turenne : Hélène Lacombe crée un refuge italien dans le Marais parisien

Découvrez comment l'architecte Hélène Lacombe a transformé un ancien 100 m2 vétuste de Paris en un intérieur aux influences italiennes. Matériaux naturels, terrasse cuit et design contemporain au cœur du Marais.

Un jeune couple a confié à l'architecte Hélène Lacombe la transformation d'un appartement de 100 m2 situé rue de Turenne, dans le 3ème arrondissement de Paris. Situé au cœur du Marais, ce refuge urbain a été entièrement repensé pour offrir une esthétique inspirée des codes italiens, mêlant chaleur et sophistication. Les propriétaires, déjà résidents du quartier, ont vu dans cet espace mal agencé et usé par le temps une opportunité unique de concrétiser leurs désirs architecturaux.

Stratégie spatiale et suppression des cloisons

L'intervention de l'architecte Hélène Lacombe a débuté par une remise en question totale de la distribution initiale. L'entrée révélait initialement une micro-cuisine et une salle de bains isolée, configurations jugées obsolètes pour un usage contemporain. L'objectif principal était de libérer la circulation et de créer une cohérence entre les espaces de vie.

Also read Avec ce tapis rouge, TF1 participe activement à l’opération réhabilitation de Johnny Depp

L'ancienne cuisine et la salle de bains ont été supprimées pour laisser place à une deuxième chambre indépendante. Cette décision stratégique a permis de désencombrer l'entrée et de redéfinir les flux. La nouvelle configuration permet désormais une circulation fluide sans nécessiter de traverser la chambre principale pour accéder aux sanitaires, optimisant ainsi l'intimité des lieux.

Matériaux nobles et influences italienne

Le choix des matériaux reflète une volonté affirmée d'importer une ambiance méditerranéenne authentique. L'architecte Hélène Lacombe a intégré de la terre cuite, du velours, de la pierre naturelle et du noyer italien pour créer une harmonie durable entre les pièces. Ces éléments bruts contrastent avec la sophistication parisienne, offrant une sensation de voyage au sein de la capitale française.

Advertisement

La courbe de l'entrée, occupant environ 20 m2 sur le total de 100 m2, a été redessinée pour intégrer une banquette sur mesure. Cette modification a nécessité de réduire légèrement la surface de la chambre adjacente pour dessiner cet élément courbé. Un luminaire de Murano, chiné personnellement par les clients, accentue l'entrée et pose le ton esthétique du projet.

Conception de la salle de bains et du dressing

La salle de bains a été agrandie grâce à une grande courbe qui intègre une baignoire vintage sur une marche surélevée. La douche en pierre verte fait face à la baignoire, tandis qu'un sol en terre cuite de Fornace Brioni se conjugue harmonieusement avec une vasque en pierre verte. Les murs en béton ciré et les appliques en verre de Murano enrichissent l'atmosphère.

Le dressing, accessible depuis la chambre parentale, est revêtu de façades en velours couleur rouille et d'une moquette crème au sol. Une porte vitrée permet à la lumière naturelle de pénétrer dans cet espace, créant une continuité visuelle avec la salle de bains nichée derrière. Le buste en peau Phéromones et les tabourets Jérome Galvin ajoutent une touche artistique à cet espace de transition.

Cuisine ouverte et espace de vie lumineux

La cuisine a été conçue pour être proche de l'espace de vie tout en conservant une certaine intimité. Un îlot de cuisine Alpes Inox agit comme un miroir, reflétant le sol en terre cuite et créant un effet de profondeur. Un mur en béton ciré crème encadre une mosaïque de la même teinte, mettant en valeur la hotte arrondie et les effets de matière.

Advertisement

L'espace est conçu pour que les propriétaires puissent circuler librement autour de la cloison haute. Cette disposition permet de dissocier les espaces sans entraver les vues, tout en profitant visuellement du sol et des meubles en bois. Des grands miroirs installés au fond de la chambreparentale agrandissent l'espace et permettent de profiter de la vue depuis le salon, comme souligné par Hélène Lacombe.