Emmanuel Macron envisage d'inscrire la règle d'or constitutionnelle, suscitant la critique cinglante de François-Xavier Bellamy et le rejet frontal de la gauche, tout en marquant une fracture au sein de la droite.

La proposition de l'ancien président Emmanuel Macron d'introduire une règle d'or budgétaire dans le texte constitutionnel français provoque des réactions vives et contrastées au sein de l'échiquier politique national. Cet ancien chef de l'État, qui souhaite " mettre un cadenas " sur les finances publiques en vidant symboliquement le coffre de l'État, se heurte à une opposition idéologique et pragmatique de la part de ses anciens alliés et de ses adversaires directs.

La critique cinglante de François-Xavier Bellamy

L'eurodéputé de droite François-Xavier Bellamy, invité sur les antennes de CNews et Europe 1, a adressé une satire cinglante à l'égard de cette initiative constitutionnelle. Selon lui, inscrire une telle règle ne saurait constituer l'expression du sérieux attendu d'un président de la République se définissant par sa politique du " quoi qu'il en coûte ". Bellamy reprend d'ailleurs l'image vive de Bruno Retailleau pour illustrer son désaccord, suggérant que cette réforme ne répond pas à l'urgence réelle ressentie par les citoyens.

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Une proposition issue des rangs de la majorité

Bien que critiquée, cette idée de loi constitutionnelle ne vient pas de l'opposition, mais émane directement des cercles proches d'Emmanuel Macron. La proposition s'inscrit dans une lignée de réformes structurelles visant à encadrer la dépense publique. Cette initiative fait écho aux positions défendues par Bruno Retailleau, le candidat LR à la présidentielle, qui avait lui-même plaidé pour un référendum sur la question, montrant ainsi une convergence théorique sur la forme mais une divergence sur le timing et la méthode.

Le rejet net de la gauche et de Bruno Retailleau

À l'opposé, le camp de gauche affiche un rejet frontal de cette mesure. Patrick Kanner, chef des sénateurs socialistes, n'a pas manqué d'ironiser sur la volonté de réunir le Congrès à Versailles pour entériner une règle qu'il juge vide de sens ou tardive. Cette position s'aligne sur une critique plus large de la gestion économique actuelle, accusant le pouvoir en place de manquer de rigueur réelle malgré les discours sur la rigueur budgétaire, créant un fossé irréductible entre les deux bords sur la nature de la dette.

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Les dérapages budgétaires et la mémoire de Thomas Cazenave

Dans ce contexte de débat sur la rigueur, l'ex-ministre du Budget Thomas Cazenave a reconnu des torts passés, admettant que la dissolution de l'Assemblée nationale, décidée par Emmanuel Macron, a contribué aux dérapages budgétaires observés. Alors que l'opposition accuse le gouvernement précédent de responsabilité dans la mauvaise gestion des finances, Cazenave reconnaît ses erreurs, soulignant la complexité de la tâche et l'impact politique des décisions hâtives sur la stabilité économique du pays.

Les enjeux politiques et économiques à venir

La question de la règle d'or budgétaire ne se limite pas à un débat technique, elle touche à l'essentiel de la stratégie politique de 2027. Alors que Bruno Le Maire, ministre de l'Économie pendant sept ans, revient sur le devant de la scène avec un manifeste pour " préserver les petites retraites ", le clivage entre ceux qui prônent une rigueur constitutionnelle absolue et ceux qui y voient une entrave à la souveraineté nationale s'approfondit. L'avenir de cette réforme dépendra de la capacité d'Emmanuel Macron à convaincre une opinion publique sceptique face à ces promesses de verrouillage financier.