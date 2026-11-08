Régional 1 : le SA Mérignac et le Stade Bordelais en tête du classement

Le Stade Bordelais et le SA Mérignac occupent la tête du Régional 1 après une journée riche en buts, avec des succès à Bayonne et face à Chauray B.

Le Stade Bordelais et le SA Mérignac sont en tête du Régional 1 à l'issue de la dernière journée de championnat. Le bilan du week-end pour les clubs girondins est largement positif, avec des victoires à l'extérieur pour le SA Mérignac et une large domination à domicile du Stade Bordelais.

Le SA Mérignac s'est imposé 3-2 chez les Croisés de Bayonne, tandis que le Stade Bordelais a battu Chauray B 6-2. Le FC Saint-Médard-en-Jalles, de son côté, a dominé Boé-Bon-Encontre 2-1 et prolonge une série de résultats positifs.

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Le Stade Bordelais poursuit sa série de sept victoires

Le Stade Bordelais a battu Chauray B 6-2 et enregistre une septième victoire consécutive, ce qui conforte sa place de leader du Régional 1. Les Lions ont pourtant été menés 1 but à 0 après quatre minutes de jeu.

La réaction des Lions a été rapide. Ludovic Gasparotto (11e), Santiago Ciganda Forni (14e et 41e), Cheik Samb (50e), William Lequellec (89e) et Hugo Esquirol (90e) ont tous trouvé le chemin des filets pour le club bordelais.

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L'entraîneur du Stade Bordelais, Anis Yahyaoui, a salué la lucidité de son équipe. Selon lui, le groupe a su mettre en place son jeu et revenir rapidement dans la rencontre, tout en regrettant un manque de réalisme, le score aurait pu être encore plus large.

Le SA Mérignac s'impose à Bayonne et renforce sa première place

Le SA Mérignac a remporté sa rencontre à Bayonne 3-2, un succès précieux qui renforce sa première place au classement du Régional 1. Les Croisés de Bayonne sont réputés difficiles à battre sur leur terrain.

Le doublé de Baidy Dia (44e et 68e) et le but de Denis Zérouni (71e) ont scellé la victoire des Samistes. Selon le coach du SA Mérignac, Clément Tapy, cette rencontre très engagée sur le plan athlétique a demandé de la solidité et de l'efficacité à son équipe.

Les autres rencontres de la journée régionale

À Brive, le FC Saint-André-de-Cubzac s'est incliné 6-0 face à l'ESA Brive, encore à la recherche de son premier succès de la saison au coup d'envoi. Menés 4-0 à la mi-temps, les Rive-droitiers ont été dominés dans les duels. Leur entraîneur, Sébastien Chatard, a reconnu que son équipe n'avait gagné aucun duel et était passée à côté de son match.

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À Boulazac, l'US Bouscataise a longtemps cru tenir une belle victoire après l'ouverture du score de Nabil Ahaggan (10e). L'ES Boulazac a toutefois égalisé sur penalty (90e + 5), et la rencontre s'est terminée 1-1. Simon Nassiet, l'entraîneur du Bouscat, a estimé que son équipe méritait de l'emporter et a regretté ce penalty qu'il juge très sévère.

Au Saint-Médard-en-Jalles, les buts de Lyès Zemmouri (44e) et Abakary Sylla (76e) ont permis au FC Saint-Médard-en-Jalles de battre Boé-Bon-Encontre 2-1. Son entraîneur, David Lassarte, estime que ce résultat permettra d'aborder sereinement les prochains rendez-vous, notamment la réception des Girondins de Bordeaux.