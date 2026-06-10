Refoulement d'un arbitre somalien avant la Coupe du monde 2026

La Maison-Blanche a expliqué le refoulement d'Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien sélectionné pour la Coupe du monde 2026, par des allégations de liens avec des organisations terroristes. L'arbitre, qui détenait pourtant un visa valide, a été interpellé pendant onze heures à Miami avant d'être renvoyé.

La Maison-Blanche a justifié mercredi le refoulement d'Omar Abdulkadir Artan, arbitre sélectionné pour la Coupe du monde 2026, qui s'est vu interdire l'entrée sur le territoire américain malgré ses documents en règle.

Selon l'administration Trump, des informations compromettantes, notamment des liens avec des membres présumés d'organisations terroristes, auraient été découvertes, le rendant inéligible à l'entrée aux États-Unis en vertu de la Loi sur l'immigration et la nationalité. Interrogée sur la nature précise de ces liens et sur l'organisation terroriste concernée, la Maison-Blanche n'a pas fourni davantage de détails. Cette justification a été largement critiquée par des experts.

Juliette Kayyem, analyste en sécurité nationale pour CNN, a souligné sur le réseau social X que l'expression 'liens avec un terroriste présumé' est extrêmement vague dans le jargon du contre-terrorisme. Selon elle, cela pourrait signifier que l'arbitre a simplement assisté à une fête ou un événement surveillé à cause d'autres participants, ce qui ne constitue pas une preuve tangible.

Artan, considéré comme le meilleur arbitre africain et une fierté en Somalie, a été interpellé pendant onze heures par les autorités américaines à l'aéroport de Miami avant d'être refoulé. Il avait pourtant insisté sur le fait de posséder tous les papiers nécessaires et le bon visa. À son retour à Mogadiscio, il a été accueilli en héros, promettant que 'lors du prochain Mondial, [ils] feront l'histoire'.

L'incident soulève des questions sur les critères d'admission aux États-Unis pour les personnalités sportives internationales et relance le débat sur l'impact des politiques migratoires américaines sur des événements mondiaux comme la Coupe du monde 2026, qui se déroulera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique





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