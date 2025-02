Reformes des Etudes de Santé: Le Rapport de la Cour des Comptes et les Demandes du Collectif Pass-Las

Le rapport de la Cour des comptes critiquant la réforme des études de santé et le collectif Pass-Las qui milite pour son abrogation font l'objet d'un débat important. Le texte examine les recommandations du rapport et les positions du collectif, ainsi que les enjeux liés à l'accès aux études de santé en France.

Quelles seront les suites du rapport de la Cour des comptes qui, en décembre 2024, a vivement critiqué la réforme des études de santé initiée par Emmanuel Macron en septembre 2020 ? Le collectif de parents et d'étudiants Pass-Las, qui dénonce depuis cinq ans les absurdités et injustices du nouveau système, est « en veille ». Il ne faudrait pas que ce rapport de la cour, demandé il y a un an par le Sénat, soit oublié, avec ses recommandations.

« Aujourd’hui, certains en sont encore à débattre sur l’existence d’une ou deux voies pour se préparer à l’entrée dans les études de santé ! », déplore Emmanuel d’Astorg, président de ce collectif qui réclame l’abrogation de la réforme. Il approuve pleinement la recommandation de la cour de mettre en place, à la rentrée 2026, « une voie d’accès unique » et d’en finir avec « la coexistence des parcours Pass et Las, source de complexité et globalement inefficace ». En 2020, la Paces (première année commune à l’entrée dans les études de santé, à l’issue de laquelle 80 % des étudiants échouaient) avait cédé la place à ces deux nouvelles formations : le Pass (parcours accès santé spécifique), comprenant une année de formation préparatoire, et le Las (lettre d’admission pour santé), accessible aux bacheliers ayant obtenu une note élevée. Cependant, les deux voies ont engendré de la confusion et de l’inégalité d'accès, ce que la Cour des comptes a confirmé dans son rapport. Emmanuel d’Astorg souligne que le collectif Pass-Las demande également aux pouvoirs publics de répondre à leurs préoccupations concernant le numerus clausus, le système de limitation du nombre d’étudiants admis aux études de santé, et de prendre en compte les inégalités socio-économiques dans l’accès à ces formations. Le collectif espère que les recommandations de la Cour des comptes seront suivies d’actions concrètes afin d’améliorer le système d’accès aux études de santé et de le rendre plus équitable pour tous.





