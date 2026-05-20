Reforme pour élargir le corps électoral des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie

Le gouvernement a proposé une réforme pour élargir dans l'urgence le corps électoral des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie, à six semaines du scrutin crucial. Elle vise à intégrer quelque 10.500 calédoniens à ce corps électoral, actuellement privés de droit de vote.

L'Assemblée nationale examine mercredi une réforme pour élargir dans l'urgence le corps électoral des élections provinciales en Nouvelle-Calédonie , à moins de six semaines de ce scrutin crucial pour l'archipel.

L'adoption définitive du texte est possible, si les députés rejettent comme en commission tous les amendements. Cette question de l'ouverture de ce corps électoral, particulièrement sensible localement, a été l'étincelle des émeutes qui ont ravagé le Caillou il y a deux ans, faisant 14 morts et deux milliards d'euros de dégâts





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