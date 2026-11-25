Le ministre du Logement Vincent Jeanbrun annonce un plafond d'amortissement LMNP à 10 000 euros et repousse la réforme à 2027. Détails des mesures pour 2027.

Le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a obtenu un important ajustement concernant le dispositif LMNP pour le projet de loi de finances 2027. Il vise à porter le plafond d'amortissement annuel de 7 000 euros à 10 000 euros. Cette décision vise à faciliter l'investissement immobilier après l'adoption d'amendements sénat oriaux limitatifs.

Le Sénat modifie l'entrée en vigueur de la réforme

Les sénateurs ont adopté hier soir plusieurs amendements visant à limiter les impacts de la réforme fiscale de la location meublée non professionnelle. L'amendement de la rapporteure générale, Christine Lavarde, restreint le champ d'application aux investissements réalisés après le 1er octobre 2026. Cette clause dit grand-père exclut le stock existant des nouvelles règles fiscales strictes. Vincent Jeanbrun estime que toute modification rétroactive aurait constituted une trahison de la parole de l'État envers les investisseurs précédents.

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Pourquoi 10 000 euros d'amortissement sont nécessaires

Le ministre du Logement entend aller plus loin que la proposition sénatoriale initiale. Il a obtenu l'accord du Premier ministre, Sébastien Lecornu, pour augmenter le plafond annuel d'amortissement du LMNP à 10 000 euros. Ce montant correspond théoriquement à un ou plusieurs biens immobiliers d'une valeur de 500 000 euros. Le gouvernement souhaite également maintenir les règles actuelles pour les investissements réalisés jusqu'au 1er janvier 2027. Cette date repoussée par rapport au 1er octobre 2026 offre plus de sécurité juridique aux acteurs du marché.

Report des déficits et nouvelles garanties pour 2037

Une autre mesure clé concerne le traitement des amortissements non déduits lors des exercices précédents. Le gouvernement proposera de permettre aux investisseurs de reporter ces déficits sur une durée de 10 ans supplémentaires. Ainsi, les particuliers auront jusqu'en 2037 pour imputer les pertes accumulées antérieurement. Cette flexibilité fiscale est cruciale pour ne pas pénaliser les porteurs de plusieurs milliers d'euros de déficit fiscal. Le ministre prévoit de proposer ces ajustements précis lors du retour du texte à l'Assemblée nationale.

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Ajustement des loyers pour stimuler la construction neuve

Le volet neuf du dispositif d'investissement locatif également nommé Jeanbrun bénéficie de corrections importantes. Dans un contexte de hausse des taux et d'amoindrissement de la rentabilité, les promoteurs immobiliers réclament des souplesses. Le projet de loi de finances permet désormais d'augmenter les loyers de référence de 10%. Cela s'applique au logement locatif intermédiaire, au logement social et au logement très social. Les investisseurs doivent toujours respecter les plafonds, mais la marge de manœuvre locative s'en trouve élargie.

Autorisation de louer à ses enfants et élargissement du PTZ

Des mesures complémentaires visent à soutenir l'accession à la propriété et la résidence principale. Le bénéfice fiscal lié à l'achat d'une résidence principale est étendu à chaque nouvelle naissance au sein d'une même famille. Le prêt à taux zéro classique est également élargi aux achats dans l'ancien en bail réel solidaire. Ce mécanisme permet d'acheter moins cher en dissociant la propriété du foncier de celle du bâti. Ces dispositions s'inscrivent dans la lutte contre la plus grave crise du logement depuis la Seconde Guerre mondiale.