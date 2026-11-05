Réforme Études Santé : Les Doyons Exigent -20% de Places et Report à 2028

Les doyens de médecine alertent sur la réforme santé. Ils exigent une baisse de 20% des places en première année et un report à 2028 pour garantir la qualité pédagogique et les financements.

La réforme du premier cycle des études de santé fait face à une opposition frontale de la part des universitaires. Les doyens de médecine, réunis au sein de la Conférence des doyens, ont officiellement appelé à reporter l'entrée en vigueur de la nouvelle organisation à l'année 2028. Cette demande s'accompagne d'une exigence stricte : la suppression d'environ 20 % des places disponibles pour la première année. Cette réduction est considérée comme indispensable pour préserver la qualité de l'enseignement supérieur médical dans un contexte de transition complexe.

Fin des PASS et LAS pour une Licence Portail Santé

Le système actuel, qui coexistait avec des parcours d'accès spécifique santé ou PASS et des licences d'accès santé ou LAS, va disparaître. Ces filières vont laisser place à un parcours unifié articulé autour de trois blocs de matières. Ce nouveau dispositif, appelé licence portail santé ou LPS, vise à simplifier l'accès aux quatre principales filières médicales. Les aspirants médecins, pharmaciens, dentistes et sages-femmes devront tous s'inscrire dans cette première année commune.

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Cette nouvelle structure intègre des enseignements spécifiques à la santé, mais impose également une mention optionnelle dans une autre discipline. Les étudiants pourront choisir entre les sciences, la psychologie, le droit ou les sciences et technologies des activités physiques et sportives. Cette approche hybride représente une rupture majeure par rapport aux années précédentes, où les parcours étaient davantage cloisonnés dès le début des études supérieures.

Complexité technique et contraintes logistiques majeures

Isabelle Laffont, présidente de la Conférence des doyens de médecine, a souligné que la réforme n'est pas encore complètement finalisée. La fabrication de la nouvelle offre pédagogique s'avère particulièrement difficile, surtout pour les 30 facultés qui doivent transformer leurs anciens PASS. De plus, la plate-forme d'orientation Parcoursup doit être implémentée avant le 15 décembre pour une application en 2027. Un délai jugé extrêmement serré par les responsables universitaires.

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Le gouvernement n'a pas encore précisé par arrêté le contenu exact des enseignements de santé à dispenser. Les modalités de choix sur Parcoursup restent également floues. L'algorithme qui classera les étudiants au cours de l'année pour intégrer une filière santé est décrit comme d'une très grande complexité. Cette incertitude technique renforce la demande de report et de recul pour préparer correctement le déploiement.

Baisse de 20% des places pour éviter la dégradation

Les doyens affirment que maintenir la qualité de la formation nécessite de diminuer d'environ 20 % le nombre de places en première année. Cette réduction doit être comparée au cumul des places en PASS et LAS existantes. Si cette baisse n'est pas réalisée, la qualité de la formation sera dégradée de façon très importante. Les facultés seront forcées de supprimer des enseignements dirigés et de passer en visioconférence pour certains cours.

Les locaux actuels et les plannings ne permettront pas d'accueillir le nombre total d'étudiants si aucune réduction n'est opérée. À Montpellier, la faculté envisage de proposer 1 900 places au lieu des 2 440 places de PASS et LAS actuelles. Cette diminution drastique vise à garantir des conditions d'apprentissage dignes de ce nom et à éviter la saturation des ressources pédagogiques disponibles.

Financement incertain et craintes médiatiques

Bruno Riou, doyen de la Faculté de santé de la Sorbonne Université, explique que son université ne voit pas comment faire sans supprimer des places. Cependant, dans le contexte actuel de mobilisation des lycéens et des étudiants, le rectorat n'envisage probablement pas cette option. Une telle mesure serait considérée comme une bombe médiatique, plaçant les autorités dans une situation d'angoise face à l'opinion publique.

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Les facultés n'ont enfin aucune garantie sur les financements pluriannuels qui accompagneront cette réforme. Les besoins financiers sont estimés à 24 millions d'euros annuels pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau dispositif. Sans ce soutien budgétaire stable, la mise en œuvre effective de la licence portail santé reste hypothétique. L'année 2027 apparaît ainsi comme une échéance risquée, justifiant pleinement la demande de report à 2028 émise par les doyens.