Réforme du budget européen : vers un modèle plus adapté aux défis du monde d'aujourd'hui

Le budget européen actuel est jugé inadéquat pour répondre aux crises successives et aux besoins croissants de l'Union. La Commission prépare une grande réforme, notamment pour faire face au remboursement de NextGenerationEU et soutenir les secteurs stratégiques.

Une grande négociation du budget européen se prépare doucement. La Commission commence à poser des jalons dans une communication sur le prochain cadre financier pluriannuel (2028-2035) adoptée, mardi, à Strasbourg. Sur le constat, on ne peut que partager le diagnostic d'Ursula von der Leyen et ses commissaires : le budget européen , dans sa forme actuelle, n'est plus adapté aux défis du moment.

Trop rigide, trop complexe, dispersé, il peine à répondre aux crises successives qui frappent l'Union depuis une décennie. C'est un budget conçu pour des temps de paix, quand l'UE traitait davantage de questions stratégiques de long terme qui pouvait s'accommoder d'une programmation sur sept ans. L'UE a grandi et sa prise sur les événements est aujourd'hui quasi quotidienne… Il faut tout changer, y compris sa périodicité (7 ans…). La Commission pointe une fragmentation excessive des programmes (plus de 50 !), des délais de mise en œuvre trop longs, et une efficacité discutable. Ainsi, seuls 6,4 % des fonds de cohésion 2021-2027 ont été effectivement déboursés à ce jour. Mais c'est surtout le défi du remboursement de NextGenerationEU (NGUE) qui impose une refonte. L'Union devra rembourser 25 à 30 milliards d'euros à partir de 2028, soit 20 % de son budget annuel actuel. Une équation impossible sans nouvelles ressources propres. Il faut d'ailleurs pointer ici une erreur terrible de ce programme. Le plan de relance, adopté au cours de la crise Covid, quand l'économie était à l'arrêt, a heureusement rassuré le monde économique. À la fin des confinements, le redémarrage de l'économie européenne a été très puissant ! Jusqu'ici tout va bien. Et puis, la guerre en Ukraine est arrivée. La crise énergétique, latente, a explosé et les prix avec. Face à cette hyper-inflation, il eût fallu, à ce moment-là, suspendre NGUE. En injectant les fonds de plan de relance dans l'économique, ce programme a alimenté l'inflation. Certains gouvernements ont alerté la Commission et proposé de suspendre NGUE. Ursula von der Leyen était d'accord. Cela supposait de repousser la date butoir du programme qui exige de dépenser les fonds octroyés avant le 31 décembre 2026. Or, le Premier ministre des Pays-Bas, s'y est opposé, estimant qu'il avait déjà atteint les limites du consensus parlementaire néerlandais en acceptant le principe des subventions du programme. Dans l'impossibilité de suspendre NGUE, les fonds distribués ont alimenté l'inflation et les contrats passés par les gouvernements à l'époque l'ont été sur des bases trois fois supérieures aux prix actuels, maintenant que l'inflation a été en grande partie jugulée… Voilà comment les Pays-Bas ont planté l'Union européenne, obligée de rembourser désormais des milliards d'euros, empruntés à des taux trop importants… Comment faire pour gérer cette situation ? La Commission esquisse plusieurs pistes de réforme, tout en restant prudente sur leur contenu précis. Pour les fonds de cohésion, elle évoque une « modernisation » qui passerait par une plus grande performance et une simplification des procédures, tout en maintenant le partenariat avec les autorités locales et régionales. La PAC devrait être repensée pour répondre aux défis actuels : utilisation des revenus agricoles (60 % du salaire moyen en 2023), renouvellement générationnel des exploitants (seulement 6,5 % ont moins de 25 ans) et nécessité d'un investissement massif (62 milliards d'euros) pour la transition verte et numérique. Innovation majeure : la création d'un Fonds européen pour la compétitivité. Ce nouvel instrument devrait soutenir les secteurs stratégiques et les technologies critiques, notamment via les Projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC). Une réponse au retard européen en matière d'innovation de rupture, alors qu'aucune entreprise européenne valorisée à plus de 100 milliards d'euros n'a été créée ces cinquante dernières années. Attention quand même : les PIIEC ont la réputation d'être très longs à se déployer… Pour financer de telles ambitions, et surtout pour faire face au remboursement de NextGenerationEU (25-30 milliards par an), la Commission rappelle ses propositions de nouvelles ressources propres : une part des recettes du système d'échange de quotas d'émission (ETS) et du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MACF), une contribution basée sur les bénéfices des entreprises, et une ressource issue de la nouvelle fiscalité internationale sur les multinationales (pilier 1 de l'accord OCDE/G20). Des propositions déjà sur la table depuis 2021, mais qui attendent toujours l'aval du Conseil. On comprend la réticence des États membres : octroyer à la Commission une part du gâteau fiscal, c'est favoriser son autonomie et se priver soi-même de moyens… Tout cela est bel et bon, mais la vraie réforme devrait aller plus loin. Il est temps d'abandonner la logique du « rattrapage économique » qui guide les fonds de cohésion depuis 40 ans.





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Budget Européen Nextgenerationeu Reforme Fonds De Cohésion PAC Innovation Ressources Propres

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

L’Union européenne planche sur une réforme pour combattre le « greenwashing »La grande nouveauté serait de contraindre les entreprises à faire contrôler en amont le caractère scientifiquement étayé de leurs allégations environnementales par des organismes indépendants.

Lire la suite »

Pressions de la Commission européenne sur des parlementaires : il faut une commission d’enquêteUrsula von der Leyen (CDU), présidente de la Commission européenne, dans la salle plénière du Parlement européen, le 18 décembre 2024.

Lire la suite »

Union africaine: qui sont les trois candidats au poste de président de la Commission ?Qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat? Trois candidats d'Afrique de l'Est sont en lice pour devenir président de la Commission de l'Union africaine, à un moment charnière pour l'organisation continentale sur fond de conflits régionaux

Lire la suite »

Union africaine: qui sont les trois candidats au poste de président de la Commission ?Qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat? Trois candidats d'Afrique de l'Est sont en lice pour devenir président de la Commission de l'Union africaine, à un moment charnière pour l'organisation continentale sur fond de conflits régionaux.

Lire la suite »

Union africaine: qui sont les trois candidats au poste de président de la Commission ?Qui pour succéder au Tchadien Moussa Faki Mahamat? Trois candidats d’Afrique de l’Est sont en lice pour devenir président de la Commission de l’Union africaine, à un moment charnière pour l’organisation continentale sur fond de conflits régionaux.

Lire la suite »

La Commission européenne s'attaque aux plateformes chinoises de commerce électronique Temu et SheinLa Commission européenne a annoncé mercredi des mesures contre les plateformes chinoises de commerce électronique Temu et Shein, accusées de vendre des produits dangereux. L'exécutif européen va coordonner une enquête conjointe avec le réseau de coopération en matière de protection des consommateurs (CPC) sur Shein. La Commission appelle également à l'adoption rapide de la réforme de l'union douanière pour mieux contrôler les importations en ligne.

Lire la suite »