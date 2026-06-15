Face à la hausse des températures, le ministre de l'Éducation propose de déplacer les examens du bac du matin, tout en renforçant la rigueur des notes et en installant des mesures sanitaires d'urgence.

Le ministre de l' Éducation nationale, Edouard Geffray, a dévoilé des mesures inédites lors d'une interview accordée à France Inter le 14 juin 2026. Face à l'augmentation alarmante des vagues caniculaires qui affectent la France, il propose une réorganisation majeure du baccalauréat 2026 afin de protéger la santé et le bien‑être des lycéens.

Dans son intervention, il a clairement indiqué qu'il ne pouvait plus tolérer des épreuves qui se déroulent à partir de 14 h dans des conditions où la température dépasse les 35 °C. Il a donc prévu, à compter de l'année prochaine, de déplacer l'ensemble des épreuves écrites vers la matinée, entre 8 h et 12 h, période durant laquelle la chaleur est moins intense et la salle d'examen plus aérée. Cette décision s'inscrit dans un cadre plus large de réforme de la rentrée scolaire qui vise à améliorer le confort environnemental des élèves en pleine saison estivale.

D'un point de vue logistique, cette modification aura un impact majeur sur le calendrier de l'examen et exigera une coordination accrue entre les académies, les établissements et les enseignants. Par ailleurs, le ministre a rappelé que ces changements se feraient en parallèle d'une série de mesures de durcissement des critères de notation et de la rigueur académique.

Le recours à des coefficients plus élevés pour certaines matières et le renforcement de la rigueur dans l'évaluation des copies écrites sont déjà d'office sur la table. Le baccalauréat, souvent l'examen le plus stressant pour les étudiants, sera ainsi rendu plus exigeant tout en prenant en compte la réalité climatique.

L'objectif est de préserver la qualité de la même fois l'équité des examens, en veillant à ce que l'environnement de passage ne devienne pas un facteur de fatigue ou de désavantage supplémentaire. À l'échelle nationale, la météo prédit des températures accrues, avec des pics allant jusqu'à 40 °C dans certaines régions à la fin de la semaine prochaine. Les autorités sanitaires ont déjà conseillé aux lycées d'augmenter leurs stratégies d'hydratation et de ventilation.

Le gouvernement a également annoncé qu'il mettrait en place un dispositif de secours d'urgence lors de l'examen, avec des stations d'eau et des hôpitaux à proximité des sites d'examen. Enfin, la réforme montre aussi un double objectif : préparer les lycéens aux conditions extrêmes tout en les incitant à développer une meilleure gestion du stress et de la fatigue liés à la chaleur.

En somme, le ministre Français, face à l'intensification des épisodes de canicule, adapte l'organisation du bac pour garantir une passation optimale de l'information, sans compromettre la santé des étudiants ni la rigueur académique. Il laisse entendre que cette année pourrait être la dernière où le bac se tiendrait la même façon que jusqu'à présent, soulignant l'importance de l'adaptabilité dans l'éducation





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