Réforme des retraites : pourquoi la suppression de l'âge légal est une fausse bonne idée

L'économiste François Lenglet explique les risques d'une suppression de l'âge légal de départ à la retraite, au profit d'un calcul basé uniquement sur la durée de cotisations. Cette proposition, défendue par certains politiciens, pourrait créer de nouvelles inégalités et plonger des salariés dans la pauvreté, comme l'expérience suédoise l'a montré.

Le débat sur la réforme des retraites en France est marqué par une proposition controversée : supprimer l' âge légal de départ. Cette idée, défendue par des personnalités politiques comme Gabriel Attal ou Jordan Bardella , vise à remplacer l'âge fixe par une référence unique à la durée de cotisations .

Le principe semble simple : chaque salarié pourrait partir à la retraite dès lors qu'il a accumulé un nombre d'années de travail suffisant, quel que soit son âge. Cela permettrait, en théorie, à ceux qui ont commencé à travailler tôt de cesser leur activité plus jeune. À l'inverse, les personnes ayant fait de longues études seraient contraintes de travailler au-delà de l'âge actuel pour obtenir une pension équivalente.

Si on pousse le raisonnement à l'extrême, chacun pourrait décider de son âge de départ, mais au risque d'une pension très faible. Une expérience menée en Suède dans les années 1990 a montré les dérives possibles : une trop grande liberté a conduit de nombreux salariés à partir très tôt, compensant la perte de revenus par leur épargne personnelle, ce qui a plongé beaucoup d'entre eux dans la pauvreté extrême.

C'est pourquoi l'économiste François Lenglet qualifie cette suppression de "fausse bonne idée" et souligne son caractère dangereux. Une alternative consisterait à conserver un âge minimal, par exemple autour de 60 ou 62 ans, tout en laissant une certaine liberté ensuite.

Cependant, cela créerait une nouvelle forme d'inégalité. Dans le système actuel avec âge fixe, les carrières avec des interruptions bénéficient d'un filet de sécurité : on atteint le taux plein à un âge donné, même si la durée de cotisation n'est pas totalement remplie, et cet âge ne peut dépasser 67 ans. Dans un système basé uniquement sur la durée, chaque interruption entraîne une décote, une pénalité directe.

La réforme doit donc tenir compte de deux impératifs majeurs : il n'existe pas de solution parfaite qui garantisse une bonne pension à tous, quel que soit le parcours, et tout système doit inciter fortement à travailler, par des bonifications mais aussi par des pénalités, pour rester financièrement viable. La question des retraites se pose dans un contexte démographique et économique de plus en plus tendu.

Le vieillissement de la population et la baisse du nombre de cotisants par retraité accentuent les déséquilibres des régimes par répartition. Aucune réforme, qu'elle soit basée sur l'âge ou sur la durée, ne pourra éviter un durcissement des règles dans les années à venir, tant pour les futurs retraités que pour les actuels. L'enjeu est de trouver un équilibre entre équité, incitation et soutenabilité financière.

La proposition de suppression de l'âge légal, séduisante pour les partisans d'une plus grande liberté individuelle, néglige la nécessité de ce filet de sécurité et risque de fragiliser les plus vulnérables. Elle est donc considérée par de nombreux experts comme une piste dangereuse qui pourrait aggraver les inégalités et la précarité des seniors





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Retraites Réforme Âge Légal Durée De Cotisations Inégalités Pension Répartition François Lenglet Gabriel Attal Jordan Bardella Suède Pauvreté

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Réforme du baccalauréat : Geffray prévoit des épreuves matinales pour contrer la caniculeFace à la hausse des températures, le ministre de l'Éducation propose de déplacer les examens du bac du matin, tout en renforçant la rigueur des notes et en installant des mesures sanitaires d'urgence.

Read more »

Quelle gouvernance pour le foot français après la possible réforme du sport professionnel ?Pour anticiper le vote de la PPL sports qui passera devant l'Assemblée Nationale le 29 juin, Foot Unis, le syndicat des clubs, a fait réaliser une étude sur les différentes options de gouvernance. Quatre ont été listées.

Read more »

Cette huile parfumée change tout dans cette recette du chef Jean-François PiègeFrais, coloré et raffiné, le carpaccio de tomates de Jean-François Piège sublime les tomates d’été avec une huile parfumée à la feuille de figuier, des amandes fraîches et quelques herbes aromatiques. Une entrée légère, élégante et pleine de saveurs méditerranéennes.

Read more »

Réexamen des plaintes pour violences sur mineurs : un appel à la réforme judiciaireLa reprise d'un vaste catalogue de plaintes pour violences à l'égard de mineurs en France, paralysée par un système de soutien brut, se confronte à des complications médiatiques, des forces politiques et des activistes, au travers d'une collecte de fonds pour une collégienne accusée d'harcèlement et de l'enflement de la réputation d'une célébrité.

Read more »