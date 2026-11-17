Marine Le Pen présente sa réforme des retraites le 17 novembre avec un pilier de capitalisation obligatoire. Analyse des impacts, des coûts et des réactions politiques.

La candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, a dévoilé mardi 17 novembre les grandes lignes de sa proposition de réforme des retraites. Son objectif central est l'instauration d'un pilier de capitalisation obligatoire et universelle. Cette mesure vise à compléter le système actuel par répartition en créant une retraite complémentaire forcée pour l'ensemble des travailleurs.

Un fonds de quasi 900 milliards d'euros

Le mécanisme proposé par Marine Le Pen prévoit la constitution d'un capital important au fil du temps de carrière. La candidate estime que ce fonds atteindrait une valeur de quasi 900 milliards d'euros en une seule génération. À la fin de leur vie active, chaque participant bénéficierait d'un capital individuel représentant plusieurs dizaines de milliers d'euros.

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Cette approche se distingue fondamentalement du système de répartition en vigueur. Dans le modèle actuel, les cotisations des actifs financiersent directement les pensions des retraités du moment. Le nouveau système accumulerait les richesses pour les reverser plus tard, séparant ainsi le versement des cotisations de la date de départ à la retraite.

Des avantages économiques et démographiques

Le système par capitalisation offre des avantages structurels face aux défis démographiques actuels. Contrairement à la répartition, les montants futurs ne dépendent pas de la pyramide des âges. Cela atténue les risques liés au vieillissement de la population et à la baisse de la natalité en France.

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De plus, les cotisations des actifs alimentent des marchés financiers. Selon Marine Le Pen, ce placement suit la dynamique des marchés et finance l'économie productive. Les sommes constituées dépendent de la performance des investissements plutôt que du nombre de retraités.

Les risques financiers et les réactions politiques

Cette réforme comporte néanmoins des inconvénients majeurs qu'il convient de souligner. Le risque financier reste une composante essentielle du système. Une crise économique brutale pourrait faire chuter les rendements des investissements. Marc, auditeur de RTL, rappelle d'ailleurs que des centaines de milliers d'Américains ont perdu leurs avoirs lors de la crise des subprimes.

Les autres candidats à la présidentielle réagissent différemment à cette proposition. Jean-Luc Mélenchon s'oppose fermement à la capitalisation. Raphaël Glucksmann reste flou sur le sujet, tandis que le Parti Socialiste montre des divisions. François Hollande semble favorable à une part de capitalisation.

Sur le reste du spectre politique, plusieurs figures évoquent un pilier de capitalisation. Édouard Philippe, Gabriel Attal et Bruno Retailleau en parlent sans préciser le poids exact. David Lisnard souhaite que 40% des cotisations aillent vers des placements. Eric Zemmour veut aller plus loin pour remplacer le système par répartition. Un sondage publié ce même mardi indique que 77% des Français soutiennent ce système.

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Conséquences pratiques pour les assurés

L'implémentation de cette mesure aurait un impact direct sur la gestion des retraites. Les actifs verraient leurs cotisations dirigées vers un fonds public ou privé. Des exemples internationaux comme la Norvège ou le Canada utilisent des fonds publics. Le Royaume-Uni privilégie des fonds privés pour ce type de capitalisation.

Les assurés devront accepter une exposition aux fluctuations des marchés. La garantie du rendement n'est plus absolue comme dans le système par répartition. Cette réforme à court terme nécessite des investissements initiaux importants. Les citoyens devront évaluer leur tolérance au risque financier pour leur retraite.