Le Rassemblement national présente sa réforme des retraites basée sur l'âge d'entrée sur le marché du travail, visant un départ à 60 ou 62 ans selon les carrières.

La candidate du Rassemblement national pour l'élection présidentielle, Marine Le Pen, a dévoilé les grands traits de son projet de réforme des retraites, aux côtés de Jordan Bardella et de Jean-Philippe Tanguy, lors d'une conférence de presse tenue ce mardi 17 novembre. Cette proposition vise à rétablir un âge légal de départ compris entre 60 et 62 ans, en fonction des parcours professionnels individuels des assurés. Cette annonce intervient alors que la question du système de protection sociale reste au cœur des débats politiques et sociaux en France.

Un troisième paramètre de calcul introduit

Jordan Bardella, numéro deux du mouvement politique, a expliqué que le système actuel ne reposait que sur deux paramètres et proposait d'en ajouter un troisième qui commandera les deux autres : l'âge d'entrée sur le marché du travail. Ce nouveau critère est conçu pour mieux prendre en compte les carrières ayant débuté à un âge précoce, permettant ainsi aux travailleurs concernés de partir à la retraite plus tôt sans subir de décote. L'objectif est de récompenser les parcours professionnels longs et réguliers dès le début de la vie active.

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Catégories d'âge et suppression de la réforme Borne

La date officielle de suppression de la réforme Borne, qui porte l'âge légal à 64 ans, est fixée au 1er janvier 2028, comme l'a promis la candidate. À partir de la date d'entrée sur le marché du travail, cinq catégories distinctes seront définies pour déterminer l'âge légal de départ : avant 20 ans, entre 20 et 21 ans, entre 21 et 22 ans, et au-delà de 23 ans. Les âges d'ouverture des droits correspondants seront respectivement de 60 ans, 60 ans et demi, 61 ans, 61 ans et demi, et 62 ans. Le plafond de la progressivité a été abaissé de 25 ans lors de l'élection précédente à 23 ans pour cette campagne, Jordan Bardella justifiant ce choix par la cohérence avec la fin des études de niveau Bac+5.

Quinzième de trimestres et durée de cotisation

Le nombre de trimestres requis pour obtenir une pension à taux plein varera selon la catégorie d'âge d'entrée. Les travailleurs ayant commencé avant 20 ans devront justifier de 160 trimestres, soit 40 annuités. Ce chiffre augmente progressivement pour atteindre 168 trimestres, correspondant à 42 annuités, pour ceux dont l'entrée sur le marché du travail intervient après 23 ans. La durée de cotisation s'allonge de deux trimestres d'une catégorie à l'autre, avec 162 trimestres pour un début entre 20 et 21 ans, 164 pour un début entre 21 et 22 ans, et 166 pour un début entre 22 et 23 ans. Ceux qui n'ont pas rempli ces conditions avant 23 ans entreront automatiquement dans le système standard exigeant 62 ans et 42 annuités.

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Modification des règles de validation des trimestres

Outre l'âge d'entrée, le Rassemblement National souhaite modifier les règles de validation des trimestres de retraite. La règle actuelle exigeant un salaire soumis à cotisations équivalent à 150 heures de travail sera supprimée au profit d'une obligation de travailler au moins à mi-temps pendant un trimestre, quel que soit le niveau de salaire. Cette mesure vise à éviter qu'un salarié bien rémunéré puisse valider autant de trimestres qu'un salarié au Smic en travaillant beaucoup moins d'heures. Toutefois, cette disposition pourrait pénaliser les salariés à temps partiel très réduit ou en emploi précaire, qui perdent la possibilité de valider des trimestres dès lors que leurs revenus atteignent simplement le seuil requis.

Limitation des trimestres pour le chômage

Un autre changement majeur annoncé par le Rassemblement National concerne la limitation stricte des trimestres de retraite validés pendant les périodes de chômage indemnisé. Cette mesure s'ajoute à l'ensemble des propositions détaillées lors de la présentation du 17 novembre, visant à renforcer le lien entre l'activité professionnelle effective et la qualité de la pension de retraite. Ces modifications structurelles visent à rééquilibrer le système en fonction du temps réellement travaillé sur le marché de l'emploi.