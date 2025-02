Réforme des retraites : la Cour des comptes livre son diagnostic

La Cour des comptes rendra son rapport sur les retraites aux partenaires sociaux mercredi matin. Ce rapport vise à dresser un bilan de la situation actuelle du système et de ses perspectives à long terme.

Les syndicats de salariés, malgré certaines divergences sur les modalités de financement, ont réaffirmé l'importance d'annuler le report de l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. François Bayrou a exprimé son souhait de « remettre en chantier » la réforme des retraites et a chargé la Cour des comptes d'une « mission flash » préalable. Cette mission vise à établir « un constat » fondé sur « des chiffres indiscutables ».

La Cour des comptes rendra son diagnostic financier sur les retraites aux partenaires sociaux mercredi matin à 10h30, après l'avoir communiqué au Premier ministre dans la matinée, selon des informations concordantes. Les partenaires sociaux ont été invités à prendre connaissance de ce rapport très attendu dans des locaux ministériels situés au 20 avenue de Ségur, à Paris. L'invitation a été envoyée vendredi après-midi par les services de la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, aux partenaires sociaux membres de la délégation paritaire sur les retraites, invités aux côtés du maître de cérémonie des discussions, Jean-Jacques Marette. La réforme des retraites : tous les régimes seront évalués, avec des projections à l'horizon 2035 et 2045. La Cour des comptes étudiera le financement de « tous les régimes de retraite » avec des projections sur leurs besoins de financement à échéance 2035 et 2045, dans le cadre de la mission demandée par Matignon. C'est la première étape d'un marathon de négociations, qui se déroulera tous les jeudis après-midi selon les syndicats, pendant au moins trois mois, entre partenaires sociaux pour revoir la très décriée réforme des retraites de 2023, sous réserve de ne pas « dégrader l'équilibre financier » du système. Ce rapport vise « à dresser un constat objectif de la situation de notre système de retraites et de ses perspectives à court, moyen et long termes », rappelle l'invitation ministérielle. La semaine dernière, le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, avait assuré que le rapport ferait « un point précis sur la situation de tous les régimes de retraite », notamment les régimes de retraites publics, privés, spéciaux et complémentaires, ainsi que les retraites agricoles.La Confédération des petites et moyennes entreprises propose que les salariés capitalisent pour leur retraite en travaillant trois jours fériés chaque année. En outre, la Cour se penchera sur les besoins de financement de ces régimes sur le long terme, à deux échéances, 2035 et 2045. Au total, les cinq organisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC) et l’Unsa participeront à ces discussions, aux côtés des trois organisations patronales (Medef, U2P et CPME), ainsi que l’organisation agricole FNSEA et la DGAFP (Direction générale de l’administration et de la fonction publique).





