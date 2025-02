Réforme des Heures Creuses : Fin de l'Époque Nocturne

La France met en place une refonte complète du système des heures creuses et pleines pour l'électricité, visant à mieux adapter la consommation aux sources renouvelables et encourager une utilisation plus équilibrée de l'énergie. Les heures creuses seront désormais réparties de manière saisonnière, avec un passage en journée pendant les mois d'été et des variations selon les zones géographiques.

Une refonte complète du système des heures creuses et pleines pour l' électricité est en préparation dès cette année. Cette réforme, initiée par la Commission de Régulation de l' Énergie (CRE) sous la direction de sa présidente Emmanuelle Wargon, vise à ajuster la consommation électrique aux nouvelles réalités de production, notamment liées à l'essor des énergie s renouvelables. Le changement le plus notable concerne la répartition des heures creuses au cours de l'année.

Actuellement, principalement fixées la nuit, ces plages horaires seront adaptées de façon saisonnière. En hiver, les heures creuses resteront nocturnes, mais au printemps et en été, elles se déplaceront en journée, généralement entre 11h et 17h. Cette modification a pour but d'exploiter la forte production photovoltaïque pendant ces périodes, incitant les consommateurs à utiliser leurs appareils énergivores lorsque l'électricité solaire est abondante. Cette réforme prévoit également des ajustements en fonction des zones géographiques. Les nouveaux créneaux horaires varieront selon que l'on se trouve en zone urbaine, périurbaine, rurale ou dans des régions à forte production solaire. Par exemple, dans les zones urbaines, les heures creuses pourraient être fixées de 21h00 à 5h00, tandis que dans les zones à forte production solaire, elles seraient réparties entre 13h00-16h00 et 22h00-5h00. La mise en œuvre de cette réforme est prévue pour le 1er août 2025, avec un déploiement progressif sur deux ans. À terme, environ 85% des foyers français devraient être concernés par ces nouveaux créneaux. Cependant, la transition ne sera pas uniforme : 60% des clients conserveront initialement leurs horaires actuels (20h-8h), tandis que 40% verront leurs heures creuses réparties différemment.





