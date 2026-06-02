Réforme de la gouvernance du football : le flou persiste à l'Assemblée nationale

La proposition de loi sur la réforme de la gouvernance du football français, qui prévoit la disparition de la LFP et crée des inquiétudes chez les clubs professionnels, n'est toujours pas programmée à l'Assemblée nationale. Les points de friction incluent le transfert des recettes des paris sportifs et l'obligation de diffuser un match en clair.

Le football professionnel français traverse une période d'incertitude alors que la réforme de la gouvernance du sport, portée par une proposition de loi, reste en suspens à l'Assemblée nationale.

Ce texte, qui prévoit la dissolution de la Ligue de Football Professionnel (LFP) au profit d'une 'société de clubs', n'a toujours pas été programmé pour examen, suscitant l'inquiétude parmi les acteurs du milieu. Adopté par le Sénat il y a près d'un an, il devait initialement être débattu avant l'été, mais l'agenda parlementaire a été bouleversé par l'examen prioritaire de la loi de programmation militaire.

Ce mardi matin, de nouveaux textes ont été inscrits à l'ordre du jour jusqu'à fin juin, mais la réforme de la gouvernance du football n'en fait pas partie. Cette situation laisse planer le doute sur la capacité du gouvernement à finaliser ce chantier avant la trêve estivale. Le contenu de la proposition de loi inquiète particulièrement les clubs professionnels et les dirigeants de la LFP. Plusieurs dispositions clés sont sources de tensions.

La première concerne le transfert potentiel des recettes liées aux paris sportifs de la LFP vers la Fédération Française de Football (FFF). Selon les estimations, cette mesure représenterait une perte d'environ 12 millions d'euros par saison pour les clubs professionnels, un manque à gagner important dans un contexte budgétaire déjà tendu.

Les présidents de clubs redoutent que cette ponction ne compromette leur équilibre financier, d'autant plus que les droits audiovisuels ont déjà connu une baisse significative lors du dernier appel d'offres.

'Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cette manne financière alors que nous cherchons à éponger les dettes accumulées pendant la pandémie', confie un dirigeant sous couvert d'anonymat. Un autre point de discorde est l'obligation, souhaitée par certains parlementaires, de diffuser un match de Ligue 1 en clair chaque semaine. Les opposants à cette mesure estiment qu'elle réduirait mécaniquement la valeur des droits audiovisuels, déjà fragilisés par le retrait de Mediapro et la renégociation à la baisse avec Canal+.

'Imposer un match en clair, c'est brader notre produit phare et compromettre les futures négociations avec les diffuseurs', s'alarme un responsable de la LFP. Selon les experts, une telle obligation pourrait entraîner une perte de 100 à 150 millions d'euros par saison pour les clubs, un scénario catastrophique pour un championnat déjà en souffrance.

Pourtant, les défenseurs de la réforme, notamment au sein de la FFF, y voient un moyen de démocratiser l'accès au football et de lutter contre le piratage. Au-delà de ces aspects financiers, le texte prévoit un volet important sur la lutte contre le piratage des retransmissions sportives, une mesure saluée par l'ensemble des acteurs. Des mécanismes de blocage de sites illégaux et de suspension de chaînes YouTube seraient renforcés, avec des sanctions alourdies.

Cependant, les clubs professionnels estiment que ces avancées ne compensent pas les risques liés aux autres dispositions.

'Nous sommes favorables à une meilleure gouvernance, mais pas à n'importe quel prix', résume un président de club de Ligue 2. Certains redoutent également que la création d'une société de clubs ne concentre le pouvoir entre les mains des plus grosses écuries, au détriment des plus petites. Face à l'absence de calendrier, les syndicats de clubs appellent à un dialogue urgent avec le ministère des Sports et les parlementaires.

Une réunion de crise est demandée pour clarifier les intentions du gouvernement. De son côté, la LFP a commandé une étude d'impact détaillée pour évaluer les conséquences économiques de la réforme. Les résultats devraient être rendus publics dans les prochaines semaines et pourraient influencer les débats. En attendant, l'incertitude domine, et les professionnels du ballon rond retiennent leur souffle.

'Nous sommes dans le flou le plus complet', déplore un agent de joueurs. 'Entre les discussions sur les droits télé, la réforme et la prochaine saison qui s'annonce, le climat est lourd. ' Cette situation intervient dans un contexte déjà fragile pour le football français, marqué par la baisse des audiences, la crise des droits TV et les difficultés financières de plusieurs clubs. La LFP, qui a récemment élu Vincent Labrune à sa tête, peine à redresser la barre.

La réforme de la gouvernance est vue par certains comme une opportunité de moderniser une institution souvent critiquée pour son opacité et son manque de transparence. Mais pour l'instant, les divisions persistent, et l'avenir du football hexagonal reste suspendu à une décision politique qui se fait attendre. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si la proposition de loi sera examinée avant la pause estivale ou si elle sera renvoyée à l'automne, dans un climat encore plus tendu





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