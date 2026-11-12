Réforme Aléop 2027 : Tarifs réduits et intégration urbaine dans les Pays de la Loire

La région des Pays de la Loire harmonise les tarifs Aléop avec une intégration urbaine en 2027. Découvrez les nouvelles offres, réductions et avantages pour tous les usagers.

La région des Pays de la Loire réorganise profondément le réseau Aléop avec une harmonisation des tarifs et une intégration des transports urbains. À partir de janvier 2027, les correspondances avec les réseaux urbains seront incluses dans les billets de car pour neuf agglomérations majeures de la région.

Intégration urbaine et correspondances en 2027

À compter du mois de janvier 2027, le billet de car Aléop inclura automatiquement pour les trajets concernés une correspondance avec les réseaux urbains de neuf agglomérations : Nantes, Saint-Nazaire, Angers, Le Mans, Laval, Cholet, Saumur, La Roche-sur-Yon et Les Sables d'Olonne. Il s'agit d'une première en France à cette échelle, permettant aux voyageurs routiers d'avoir désormais les mêmes avantages que les usagers du train.

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Ce changement vise à mettre fin aux disparités territoriales pour que chacun, quel que soit son département ou son mode de transport, retrouve une même grille adaptée aux usages actuels. Le service de transport à la demande Aléop est également déployé sur toute la région, y compris dans le secteur de la communauté de communes de Châteaubriant - Derval, offrant un accès facilité à 32 destinations depuis cette zone.

Nouvelle carte Aléop 50 pourcent et tarifs car

La carte Aléop - 50 pour cent, anciennement appelée carte mezzo, sera étendue au réseau de cars pour la première fois. Elle sera incluse dans la carte ferroviaire existante ou disponible seule pour 15 euros par an. Pour les voyageurs âgés de moins de 26 ans utilisant uniquement le réseau routier, le coût est réduit à 10 euros par an. Cette carte ouvre droit à une réduction de moitié sur l'ensemble des trajets, soit un billet compris entre 1,30 et 1,90 euros selon l'itinéraire choisi.

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Chaque mercredi, les enfants âgés de 4 à 12 ans et accompagnés d'un adulte, peuvent bénéficier de la gratuité pour leurs déplacements. Cette mesure s'ajoute à un nouveau billet Aléop junior à -50 pour cent pour les enfants de 4 à 11 ans ou à la gratuité lorsqu'ils sont accompagnés d'un porteur de carte Aléop -50 pour cent ou abonné. Le service de transport à la demande, en lien avec la région et l'intercommunalité Châteaubriant - Derval, permet d'accéder à 32 destinations depuis les zones rurales.

Offres jeunes, familles et flexibilité budgétaire

Les abonnements jeunes (Forfait Aléop illimité / mensuel -26 ans) sont généralisés à l'ensemble des départements avec un prix réduit de 40 pour cent par rapport à la formule tout public. Un forfait Aléop Hebdo à partir de 10 euros est mis en place pour s'adapter au rythme de l'alternance ou de l'intérim. Ces mesures visent à répondre aux besoins spécifiques des étudiants et des travailleurs précaires.

Deux nouveaux produits complètent la gamme de la région des Pays de la Loire : le Pass Aléop Jeune existant sur le ferroviaire est élargi au car pour 30 euros par mois afin de voyager en illimité sur tous les cars et trains du réseau Aléop en juin, juillet et août. L'Aléop Multi Car est également proposé à 15 euros pour un jour illimité en groupe jusqu'à 5 personnes, idéal pour les sorties en famille ou entre amis.

Tarification solidaire et suspension d'abonnement

La tarification solidaire évolue désormais pour prendre en compte les ressources réelles via le quotient familial, garantissant une aide mieux ciblée aux usagers les plus modestes. Les abonnés auront également la possibilité de suspendre leur abonnement à tout moment, y compris pendant les périodes inactives comme l'été, pour adapter leur budget transport à leur utilisation réelle. Cette souplesse permet aux habitants, y compris ceux de la Loire-Atlantique, de mieux gérer leurs dépenses de mobilité.