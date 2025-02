Référendum en France : Quels sujets pourraient être soumis au vote ?

Après vingt ans d'absence, la France pourrait bientôt être amenée à se prononcer par référendum. Plusieurs sujets de société font débat et pourraient être soumis aux citoyens, mais l'article 11 de la Constitution limite les possibilités. L'immigration, la réforme des retraites, la fin de vie et le financement du système social sont parmi les thèmes évoqués. L'article analyse les chances et les obstacles pour chaque sujet.

Voilà vingt ans que la population française n’a pas été appelée à voter par référendum . À son arrivée à l’Elysée, Emmanuel Macron avait pourtant indiqué que les citoyens devraient 'trancher certains sujets déterminants'. Une formulation reprise lors de ses vœux 2025. Une question pourrait même être retenue au printemps, a rapporté La Tribune. Parmi les sujets de société qui font débat, tous cependant ne peuvent pas être soumis au vote populaire.

L’article 11 de la Constitution, qui prévoit les référendums législatifs, dispose d’un cadre précis. Peuvent être soumis aux référendums 'les réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent'. Voici quelques exemples de sujets qui reviennent régulièrement dans le débat public et pour lesquels une consultation par référendum est souvent évoquée : L’immigration Si le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau plaide pour un référendum sur l’immigration, il pourrait rencontrer des difficultés à le mettre en place. En avril dernier, le Conseil Constitutionnel l’avait écarté des questions pouvant être posées aux citoyens. Pour y parvenir, il faudrait recourir à l’Article 89 de la Constitution et consulter après coup la population. Une procédure plus longue et plus complexe, puisque sa révision implique d’obtenir un accord du Parlement. La réforme des retraites C’est déjà un scénario plus probable du point de vue juridique… pas sûr qu’il ne le soit du point de vue politique. Il ne devrait pas être compliqué de justifier le caractère social de cette réforme. Une question pourrait donc être soumise au vote populaire sur l’approbation (ou non) du projet de loi. Cependant, il apparaît peu probable qu’Emmanuel Macron ne prenne le risque de remettre entre les mains des citoyens la mesure la plus controversée de son second quinquennat. La fin de vie D’un côté, le Premier ministre François Bayrou aimerait deux textes, pour distinguer l’accompagnement des soins palliatifs de l’aide à mourir. De l’autre, l’Elysée 'est sur un seul texte' déclare Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles au micro de France Inter le mardi 11 février. L’opinion publique, elle, réclame ce référendum. Parmi les sujets à soumettre au vote, 84 % des personnes interrogées plébiscitent celui de 'la fin de vie', révèle l’enquête IPSOS-CESI. Il est cependant rare qu’une thématique aussi large soit retenue, les questions portant plutôt sur une question précise d’un projet de loi. Il appartient désormais à l’exécutif de trouver une formulation de la question qui permette aux Français de se prononcer. Le financement du système social Le 29 janvier dernier sur France 2, Gabriel Attal a dit vouloir transformer le modèle social, afin 'd’alléger le fardeau qui pèse sur les épaules des travailleurs qui permettent de financer notre protection sociale tout en leur redonnant du salaire et du pouvoir d’achat'. Ce lundi 10 février, Amélie Montchalin, ministre des Comptes publics, rejoint cette proposition, 'pas inintéressante'. L’article 11 devrait suffire à proposer une question. Une chose est sûre, Emmanuel Macron s’active et consulte son entourage comme Yaël Braun-Pivet qui se dit favorable à modifier la Constitution pour ouvrir le champ d’action et inclure plus de sujets. De son côté, François Hollande, lui, regrette l’idée de 'faire un référendum pour faire un référendum'





