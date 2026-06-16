La reprise d'un vaste catalogue de plaintes pour violences à l'égard de mineurs en France, paralysée par un système de soutien brut, se confronte à des complications médiatiques, des forces politiques et des activistes, au travers d'une collecte de fonds pour une collégienne accusée d'harcèlement et de l'enflement de la réputation d'une célébrité.

Au cœur de l'assemblée juridique de Meaux, le procureur Jean‑Baptiste Bladier a annoncé un réexamen d'un panel de 1 300 plaintes concernant des violences à l'égard de mineurs.

Selon lui, ces dossiers méritent une attention complète, car ils représentent des survivants dont les voix ont longtemps été réduites au silence. Le parquet de Meaux s'engage ainsi à réévaluer chaque dossier, en introduisant des mécanismes de soutien psychologique et juridique renforcés, afin d'assurer une protection plus efficace des victimes. Cette initiative intervient alors que le système judiciaire français fait face à des critiques quant à son efficacité et à son impartialité, notamment dans les affaires impliquant des personnalités publiques.

Parallèlement, une cagnotte silencieuse a été lancée en faveur de la mère de Rosa, une collégienne accusée d'avoir violé Jérôme Barella. Cette collecte, soutenue par des citoyens et des associations, vise à compenser les frais d'un combat judiciaire qu'elle doit mener pour défendre son enfant contre des accusations qui semblent exagérées voire malveillantes. Les créateurs de la cagnotte soulignent l'importance de soutenir Rosa et sa famille, afin de préserver la dignité et la sécurité d'un jeune proche de l'éducation.

Dans le même élan, la renommée de Patrick Bruel a été mise à nu par l'avocate de plusieurs plaignantes, dont une ancienne admiratrice qui dépose une nouvelle plainte. Cette situation souligne la nécessité de revoir le traitement des plaintes de violences sexuelles, indépendamment de la célébrité de la personne accusée. Marion Banos, vice‑présidente de MeTooMedia, a réaffirmé que le traitement de ces affaires ne peut pas être doublé ou allégré par des enjeux médiatiques, mais doit rester rigoureux et impartial.

Enfin, le visage de la protestation s'est agrandi avec l'appel de l'actrice Sara Forestier à la prise de position concrete de Sébastien Lecornu et d'autres décideurs. L'autrice, qui a récemment critiqué le manque de réactivité du gouvernement, a exprimé son inquiétude quant à la protection des victimes rassemblées sous le label MeToo. Elle a également rappelé que l'obligation légale, en vigueur depuis le code de la famille, devait être appliquée intégralement dans la réévaluation des dossiers.

En ce sens, l'appel à dépasser les polémiques et à mettre la loi en avant ne cesse de se répandre parmi les militants et les dirigeants de l'assemblée. Cette mobilisation indique une évolution du discours public, où la protection des mineurs et la lutte contre la violence sexuelle parasites convergent en une seule priorité nationale, ce qui impose au système judiciaire de se réformer pour combler les lacunes révélées.

Cela souligne enfin l′importance d'une réponse adaptée et crédible, bénéfique à la fois pour la société et pour le respect des droits fondamentaux





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