Réélection de Jean-Marc Vayssouze-Faure à la présidence de l'AMF Occitanie

Jean-Marc Vayssouze-Faure est réélu président de l'AMF Occitanie lors du congrès à Gignac. Il défend la liberté d'action des collectivités locales face aux contraintes budgétaires.

Le réseau des maires d'Occitanie s'est réuni à Gignac dans l'Hérault pour renouveler sa confiance à Jean-Marc Vayssouze-Faure. Ce sénateur du Lot a été réélu président de l'Association des maires et élus du Lot (AMF Lot), dirigeant ainsi la fédération régionale face à un contexte de plus en plus tendu pour les collectivités territoriales.

Cette réélection survient alors que les élus locaux font face à des défis majeurs, notamment des contraintes budgétaires croissantes et une multiplication des normes administratives. Les attentes des habitants augmentent parallèlement à la réduction des marges de manœuvre financières des communes et des intercommunalités, créant un besoin urgent de solidarité et de coordination entre les territoires.

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Une structure fédératrice de 4 450 communes

L'AMF Occitanie représente un ensemble impressionnant de plus de 4 450 communes et de près de 160 intercommunalités à travers toute la région. Forte de ses 13 associations départementales, l'organisation constitue un espace privilégié de dialogue, de partage d'expériences et de solidarité entre les élus. Elle permet aux responsables locaux de confronter leurs pratiques et de faire émerger des positions communes pour répondre aux difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain.

Sans se substituer aux associations départementales qui restent les interlocuteurs de proximité, l'instance régionale assure un lien essentiel entre les préoccupations locales et les positions défendues au niveau national. L'AMF Occitanie fait partie du réseau de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité (AMF), portant ainsi une parole collective auprès des institutions régionales et des services de l'État pour défendre les intérêts des territoires.

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Défense de la libre administration territoriale

Lors de sa réélection, Jean-Marc Vayssouze-Faure a réaffirmé avec fermeté sa volonté de poursuivre la dynamique collective de solidarité et de représentation. Il a exprimé sa gratitude envers ses collègues pour leur confiance renouvelée, soulignant que la force de l'AMF Occitanie réside dans la diversité de ses territoires et la complémentarité de ses 13 associations départementales. Son ambition principale est de permettre aux élus de partager leurs expériences et de ne pas rester isolés face aux défis complexes.

Le président sortant a insisté sur la nécessité absolue de défendre la capacité d'action des collectivités locales. Il a explicitement rappelé qu'il est inacceptable de demander toujours davantage aux communes et aux intercommunalités tout en leur donnant toujours moins de moyens et de liberté. Aux côtés de l'AMF, il s'engage à porter cette exigence fondamentale : faire confiance aux élus locaux et respecter strictement la libre administration des collectivités.

Un bureau régional diversifié et représentatif

Le Bureau de l'AMF Occitanie rassemble les présidents des 13 associations départementales de maires de la région, garantissant une représentation équilibrée de l'ensemble des réalités territoriales. Cette composition spécifique assure que les préoccupations des communes rurales, des villes moyennes, des territoires de montagne, du littoral et des grandes agglomérations sont prises en compte. Elle constitue l'une des forces majeures de l'association, permettant une vision globale et nuancée des besoins locaux.

Les présidents départementaux incluent Philippe Ribot pour le Gard, Bernard Pezous pour le Tarn-et-Garonne, Jean-Jacques Michau pour l'Ariège, Jean-Marc Calvet pour l'Aveyron, Brigitte Segard pour la Haute-Garonne, Michel Baylac pour le Gers, Frédéric Roig pour l'Hérault, Alain Astruc pour la Lozère, Joëlle Abadie pour les Hautes-Pyrénées, Edmond Jorda pour les Pyrénées-Orientales, et Jean-Marc Balaran pour le Tarn. Toutes ces fonctions sont exercées de manière entièrement bénévole, démontrant l'engagement civique des responsables locaux envers leurs territoires.