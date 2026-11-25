David Lisnard est réélu président de l'Association des maires de France avec 72,2% des voix. Cette victoire sert de tremplin à sa candidature présidentielle de 2027.

David Lisnard, maire de Cannes, a été confortablement réélu à la présidence de l'Association des maires de France (AMF) le mercredi 25 novembre à Paris. Ce scrutin, qui a pris une dimension politique marquée, consacre le dirigeant local pour un nouveau mandat de cinq ans. Il obtient 72,2 % des suffrages exprimés, signant un score sans appel face à son unique adversaire.

Score écrasant face à Philippe Laurent

David Lisnard affrontait le maire centriste de Sceaux, Philippe Laurent, lors de cette élection. Le résultat de 72,2 % des voix reflète une large mobilisation en faveur du sortant. Cette victoire nette confirme sa position dominante au sein de la puissante organisation intercommunale. Elle marque également une étape clé dans sa stratégie politique nationale.

Also read Congrès des maires 2027 : David Lisnard joue sa réélection de l'AMF

Stratégie pour la présidentielle 2027

Cette réélection s'inscrit dans le cadre plus large de la campagne de David Lisnard pour l'élection présidentielle de 2027. Le maire de Cannes se présente sous la bannière de son parti, Nouvelle Énergie. Ses intentions de vote dépassent désormais les 10 %, doublant celles d'Édouard Philippe selon les dernières enquêtes.

Défense des libertés locales

Le président de l'AMF défend ardemment l'idée d'une France fondée sur la responsabilité et la créativité locale. Il qualifie son résultat de victoire contre les intrigues et les ingérences extérieures. Selon lui, les maires ont montré leur indépendance face aux personnalités nationales habituellement absentes de ces débats.

Advertisement

Réactions des élus et critiques

Les réactions parmi les élus locaux sont mitigées concernant ce qui est perçu comme un mélange des genres. Emmanuel Sallaberry, maire de Talence, soutient fermement David Lisnard. Il estime que cette élection doit permettre de faire des choix concrets pour les collectivités face à l'État. Christophe Duprat, maire LR de Saint-Aubin-du-Médoc, partage cette vision pragmatique.

Opposition de la gauche

Là où la gauche exprime son désaccord, la situation diffère notablement. Frédéric Dutin, maire PS de Mont-de-Marsan, a voté pour Philippe Laurent. Il reproche explicitement au vainqueur son double cas de figure. Pour lui, cumuler la présidence de l'AMF et une candidature présidentielle n'est pas acceptable.