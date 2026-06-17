Reece James, capitaine de Chelsea : entre rêve de gamin, blessure surmontée et ambitions mondiales avec l'Angleterre

Le capitaine de Chelsea Reece James évoque son parcours, de l'enfance passée à suivre son père entraîneur à la victoire en Coupe du monde des clubs, en passant par sa blessure au genou qui l'avait privé du Qatar 2022. Il se confie sur son rôle de capitaine, sa relation avec Thomas Tuchel et les espoirs de l'Angleterre pour la prochaine Coupe du Monde.

Reece James , capitaine de Chelsea , se souvient avec humour de son habitude d'enfant de soulever des trophées en imitant les joueurs professionnels. Cette passion l'a mené à soulever le trophée de la Coupe du monde des clubs en juillet dernier au MetLife Stadium, dans le New Jersey, une cérémonie particulière car le président américain Donald Trump a personnellement remis le trophée et assisté aux célébrations.

Pour James, c'était une expérience unique : Ce n'est pas tous les jours que le président du pays vous remet un trophée et assiste aux festivités. Sur le plan technique, James est reconnu pour ses passes précises, ses coups francs dévastateurs et son contrôle de balle, des qualités qui ont fait de lui un joueur emblématique de Chelsea.

Formé à l'académie du club, il y a passé vingt ans, gravi tous les échelons et récemment prolongé son contrat pour sept années supplémentaires. Il exprime son attachement profond : J'ai toujours voulu Chelsea, c'était mon rêve de jouer pour eux. Et je suis aux anges d'être capitaine.

Son parcours familial est étroitement lié au football : son père Nigel était entraîneur, et lui, son frère aîné Joshua et sa sœur cadette Lauren, internationale anglaise et attaquante de l'équipe féminine de Chelsea, suivaient leur père partout, tapant dans le ballon ou participant à ses séances d'entraînement. James a grandi en admirant des légendes de Chelsea comme Frank Lampard, John Terry et Didier Drogba, dont il portait le maillot.

Sa relation avec Thomas Tuchel, ancien entraîneur des Blues et actuel sélectionneur de l'Angleterre, est particulièrement forte. Ensemble à Chelsea, ils ont remporté trois trophées, dont la Ligue des champions. James se réjouit donc de la nomination de Tuchel à la tête des Three Lions : Nous entretenons d'excellents rapports, j'étais donc ravi de retravailler avec quelqu'un qui me connaît et sait comment tirer le meilleur de moi.

Sa participation à la Coupe du Monde 2022 au Qatar avait été compromise par une blessure au genou, un coup dur qui a suscité des doutes sur sa capacité à revenir. Mais cela m'a donné la motivation nécessaire pour revenir plus fort, avoue-t-il. Avec des joueurs comme Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Kobbie Mainoo et Reece James, l'Angleterre se présente parmi les favoris pour la Coupe du Monde.

James revient sur l'influence du capitanat sur son jeu, sur les joueurs qui pourraient dominer le tournoi par leur style, et sur l'impact psychologique de la victoire en Coupe du monde des clubs sur le moral du groupe. Dans une interview personnelle, il confie qu'adolescent, en plus du football, il aimait les scooters et jouait un peu du saxophone, mais il était vraiment mauvais.

Il gagnait un peu d'argent de poche en nettoyant la maison, mais son temps libre était consacré au foot. Il se souvient de sa première sélection en équipe d'Angleterre en 2020 : Ma mère en premier, car j'ai toujours rêvé d'enfiler ce maillot un jour et de fouler la pelouse de Wembley.

Concernant les performances passées de l'Angleterre en Coupe du monde, il reconnaît que c'était décevant, mais Childhood on ne comprend pas vraiment le football comme je le comprends aujourd'hui. On imagine que les joueurs arrivent et jouent, c'est tout, mais il y a tellement d'éléments qui entrent en jeu. Il estime cependant que la situation a changé : nous sommes dans une bonne phase maintenant. La qualité des joueurs qui sortent d'Angleterre est bien meilleure qu'il y a dix ans.

Quand on regarde les petits de six ou sept ans aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire. Cela s'explique par la qualité de l'encadrement et par le fait que les parents sont mieux informés sur les jeunes carrières





GQ_France / 🏆 24. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Reece James Chelsea Coupe Du Monde Angleterre Thomas Tuchel Capitaine Blessure Coupe Du Monde Des Clubs Formation Académie Famille Donald Trump Metlife Stadium Rêve Motivation Three Lions Ligue Des Champions Frank Lampard John Terry Didier Drogba

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esteban Capilla, troisième ligne de l'Aviron Bayonnais, retenu pour le match contre l'Angleterre AFabien Galthié a convoqué Esteban Capilla ce lundi dans la liste des 28 joueurs pour préparer le match France A - Angleterre A, ce vendredi à Vannes. Il a été sélectionné pour son vitesse, son saut et son maniement du ballon.

Read more »

Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne voir AngleterreLa première journée du groupe L s'achève par un choc entre l'Angleterre et la Croatie ce mercredi 17 juin. Habituées des grands rendez-vous internationaux, les deux sélections se retrouvent à l'AT&T Stadium d'Arlington pour une affiche qui pourrait déjà compter dans la course à la première place du groupe.

Read more »

Angleterre : un défenseur déclare forfait, Tuchel appelle à la rescousse un joueur de ChelseaL'Angleterre appelle un joueur à la rescousse à la dernière seconde pour remplacer Tino Livramento, blessé et forfait pour la Coupe du Monde.

Read more »

Gabrielle Vernier s'engage à Gloucester en AngleterreL'internationale Gabrielle Vernier, cadre des Bleues depuis de nombreuses saisons, a décidé de quitter Blagnac pour signer à Gloucester, chez les triples championnes d'Angleterre. Un pari outre-Manche rarissime pour une joueuse française.

Read more »