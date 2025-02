Réduction significative du péage sur l'A69 entre Castres et Verfeil

L'État et les collectivités territoriales s'accordent sur une réduction de 33% du tarif du péage sur les tronçons existants de Soual et Puylaurens de l'A69. Des réductions supplémentaires s'appliqueront aux usagers fréquents et aux véhicules électriques.

Le projet d'autoroute entre Castres et Verfeil a fait l'objet d'une proposition de l'État, qui se concrétise aujourd'hui avec un accord conclu le 10 février 2023. Les collectivités partenaires du projet ont accepté de contribuer financièrement à la réduction du tarif du péage sur les tronçons des déviations existantes de Soual et de Puylaurens, qui seront intégrés au tracé de la future A69 .

Le préfet de Région a réuni le conseil régional Occitanie, le conseil départemental du Tarn, la communauté d'agglomération de Castres-Mazamet et la communauté de communes Sor et Agout afin de discuter des propositions du groupe de travail chargé de la tarification de l'autoroute Castres-Toulouse. Les partenaires ont finalement trouvé un accord pour réduire durablement les tarifs-plafonds de l'autoroute A69 sur ces 2 X 2 voies. Les tarifs pour les véhicules légers seront réduits de 33 % sur la section située entre les futurs diffuseurs de Villeneuve-lès-Lavaur et de Soual-Est, soit plus de la moitié de cette autoroute de 53 km. « Cet effort rendra plus attractifs encore les trajets sur l'autoroute, plus sûrs et plus rapides », indique le communiqué de la préfecture de Région. Il est également prévu une réduction attendue des trafics sur l'axe RD 926 de l'ordre de 25 %, qui traverse les communes de Soual et de Puylaurens. Le financement de cet effort sera réparti comme suit : 50,8 % par l'État, 26,5 % par le Conseil régional Occitanie, 13,8 % par le Conseil départemental du Tarn, 6,7 % par la communauté d'agglomération Castres-Mazamet et 2,2 % par la communauté de communes Sor et Agout. Ces collectivités avaient déjà laissé entendre qu'elles pourraient faire un effort car le concessionnaire Atosca retenu avait divisé par 10 la subvention d'équilibre prévue au tout début du projet. Cette réduction de tarif répond à une attente des usagers qui ne comprenaient pas pourquoi ils devraient payer pour circuler sur des tronçons déjà financés par les contribuables, même s'ils seront mis aux normes d'une autoroute par le constructeur. Après dix années d'exploitation de l'autoroute A69, les collectivités territoriales et l'État se réuniront pour évaluer les éventuels ajustements, garantissant le maintien d'une réduction des tarifs d'au moins 15 %. De plus, les usagers fréquents disposant d'un véhicule dont le poids à vide est inférieur à 1,3 tonne bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 40 % sur le nouveau tarif (contre 30 % initialement prévu), dès 10 allers-retours dans le mois. Ces réductions liées à la fréquence d'usage de l'autoroute s'appliquent sur tout le trajet entre Castres et Verfeil. « Après délibérations des collectivités territoriales, cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de concession, soumis à l'avis de l'autorité de régulation des transports et du Conseil d’État » continue la préfecture de Région. À titre de rappel, le tarif fixé par le concessionnaire Atosca était de 6,77 € pour le trajet complet avec un véhicule léger classique. Une réduction de 20 % sera applicable aux conducteurs de véhicules électriques. De plus, des réductions de 30 à 70 % seront proposées aux usagers fréquents via des abonnements.





