Réduction du budget royal en Belgique : les voyages et les événements pourraient être impactés

Le nouveau Premier ministre Bart De Wever envisage une réduction de la dotation royale belge de deux millions d'euros. Cette mesure, visant à réduire le déficit budgétaire, pourrait entraîner une réduction des voyages et des événements organisés par la famille royale.

L'arrivée du nouveau Premier ministre Bart De Wever à la tête d'un gouvernement de coalition en Belgique risque d'entraîner une série de mesures d'économies. À la fin du mois de janvier 2025, plusieurs médias belges ont révélé une « super note » de l'ancien leader du parti indépendantiste flamand, prévoyant une réduction du déficit budgétaire. Parmi les mesures envisagées figure la baisse de la dotation royale de deux millions d'euros.

En 2025, le montant total reçu par la monarchie belge s'élevait à plus de 15 millions d'euros, un record historique, selon Vanitatis. Pour l'instant, aucun détail concernant cette réduction budgétaire n'a été dévoilé, mais certains experts royaux ont avancé des hypothèses. Thomas de Bergeyck, journaliste pour RTL info Belgique, a notamment suggéré que les voyages de Mathilde et Philippe de Belgique pourraient être raccourcis ou que le nombre d'événements organisés au Palais pourrait être réduit. Il a également souligné qu'en cas de baisse de budget, il faudrait que cette réduction soit « le moins visible possible » afin de ne pas nuire au prestige de la monarchie.La famille royale belge ne perçoit pas de salaires au sens traditionnel du terme. Les membres de la famille royale, dont Mathilde et Philippe, bénéficient d'une enveloppe annuelle appelée « liste civile », qui représente « les ressources que la nation met à la disposition du chef de l’État », rappelle Vanitatis. D'autres membres de la famille royale, comme l'ancien roi Albert, père de Philippe, reçoivent une allocation annuelle. En 2025, Albert a perçu 1 189 000 euros, soit 99 000 euros par mois. Les frères et sœurs du roi de Belgique (à l'exception de Delphine de Belgique, fille illégitime du roi Albert) touchent également une allocation annuelle.





