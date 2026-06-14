Redmagic Shadow Blade Gamepad 3 : la manette universelle pour gamers mobiles

Découvrez la Redmagic Shadow Blade Gamepad 3, une manette universelle compatible avec smartphones et tablettes offrant une expérience de jeu mobile immersive grâce à des contrôles physiques, Bluetooth 5.3, gyroscope 6 axes et vibrations précises. Profitez de son design ergonomique avec grips antidérapants et éclairage RGB personnalisable.

Tous les gamers le savent, Redmagic est une marque leader pour concevoir des smartphones et des tablettes tactiles pouvant gérer les jeux les plus puissants.

Mais l'entreprise propose également des solutions, comme cet accessoire impressionnant. La Redmagic Shadow Blade Gamepad 3 est compatible avec tous les smartphones et une très grande majorité de tablettes tactiles. Elle se compose de 2 boîtiers de commandes qui sont reliés par une structure plastifiée extensible jusqu'à 21,3 cm. Une fois installé, votre smartphone ou votre tablette est transformé en console de jeux nomade ultra-réactive.

Vous disposez alors de commandes physiques qui interagissent en utilisant le protocole Bluetooth 5.3. Vous pouvez, sans attendre plus longtemps, vous rendre sur le site officiel de vente en ligne Redmagic et acquérir votre poignée de jeux universelle Redmagic Shadow Blade Gamepad 3 roposée au prix deAfin de permettre une parfaite jouabilité, quel que soit le jeu utilisé, les types de commandes sont variés. Sur la droite, vous disposez des 4 boutons ABXY et d'un joystick.

Sur la gauche, un second joystick accompagne un bouton multi-directionnel. Bien entendu, des gâchettes sont présentes des deux côtés. Mieux encore, la Redmagic Shadow Blade Gamepad 3 reçoit également un gyroscope à 6 axes qui permet d'accroître sa sensibilité. La prise en main est grandement optimisée grâce à la présence de caoutchouc qui ne glisse pas.

Pour obtenir des sensations optimales, la Redmagic Shadow Blade Gamepad 3 propose également des vibrations puissantes et précises. La conception, notamment des commandes, est extrêmement sensible, mais également très solide et est prévue pour être actionnée plusieurs millions de fois. Côté design, un éclairage RGB, entièrement personnalisable, est également présent. Ne ratez pas cette offre Redmagic sur la manette universelle Shadow Blade Gamepad 3, actuellement proposée au prix de 124 euros





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