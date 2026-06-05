Redmagic Cryo Cooler 8 Air : un refroidisseur silencieux pour smartphones

Redmagic propose un accessoire pour maintenir une température plus basse et préserver les performances sur smartphones Android et iPhone. Il est compatible avec Android et iPhone et embarque un ventilateur à haute vitesse et trois modes de fonctionnement.

Les longues parties sur smartphone ont parfois un ennemi discret, la chaleur. Redmagic propose avec son Cryo Cooler 8 Air un accessoire développé pour maintenir une température plus basse et préserver les performances.

Un refroidisseur silencieux à moins de 40 euros pour l'équipement de nombreux amateurs de jeux mobiles. Le Redmagic Cryo Cooler 8 Air est un refroidisseur actif discret mais efficace, il prend la forme d'un ventilateur interne haute vitesse compact destiné aux smartphones Android et aux iPhone compatibles. Il intègre un module thermoélectrique qui permet un refroidissement efficace. Son système magnétique et le clip fourni permettent de l'installer sur différents modèles.

Affiché à, le refroidisseur Cryo Cooler 8 Air fait partie des produits les plus populaires de la marque. L’inscription chez Redmagic permet aussi d'obtenir un coupon de 10 euros et l'accès à des offres exclusives. En cas de commande jointe avec le refroidisseur, la livraison est offerte avec l'achat d'un téléphone Redmagic avec une expédition rapide et des retours sous 15 jours. L'accessoire est fourni avec une plaque magnétique, un câble USB-C double et le manuel d'utilisation.

Facile à ranger avec ses 65 grammes, le Redmagic Cryo Cooler 8 Air est un accessoire indispensable pour les gros joueurs sur téléphones. Le refroidisseur Redmagic Cryo Cooler 8 Air embarque un ventilateur à haute vitesse et trois modes de fonctionnement accessibles depuis une commande tactile. Une baisse importante de la température limite les pertes de performances liées à la chauffe. Une meilleure stabilité des images dans les jeux les plus gourmands et en cas d'utilisation poussée en capture vidéo.

L'appareil fonctionne avec une alimentation USB-C et produit un niveau sonore modéré annoncé à 30 dB. Son format de 21 mm d'épaisseur n'alourdit pas le smartphone. Un éclairage RGB composé de six LED est également intégré afin d'apporter une touche visuelle supplémentaire. Compatible avec Android et iPhone, ce Cryo Cooler 8 Air permet de poursuivre les longues parties avec un smartphone qui conserve plus facilement son sang-froid.

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