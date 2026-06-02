RedMagic Cryo Cooler 8 Air : le système de refroidissement ultime pour smartphones

RedMagic présente son nouveau système de refroidissement pour smartphones, le Cryo Cooler 8 Air. Conçu spécialement pour les gamers et les utilisateurs intensifs, cet accessoire promet de maintenir votre appareil à température optimale grâce à un ventilateur haute performance et une plaque en alliage d'aluminium. Découvrez ses caractéristiques, ses modes de fonctionnement et son prix.

Vous avez pour habitude de pousser votre smartphone dans ses derniers retranchements ? Il a alors tendance à trop chauffer à votre goût ? Alors, voici le système de refroidissement ultime développé et fabriqué par la très populaire société Redmagic .

Le système de refroidissement RedMagic Cryo Cooler 8 Air est l'accessoire absolument indispensable pour tous celles et ceux qui utilisent leur smartphone comme une console de jeux, par exemple. Il est également particulièrement utile dans le cas d'une utilisation prolongée. Le système de refroidissement RedMagic Cryo Cooler 8 Air se présente sous 2 versions. La version Magnétique se fixe directement sur les iPhone 12 et ultérieurs.

Dans les autres modèles, la version Back-Clip permet de réaliser une fixation rapide et optimale. Il n'est pas nécessaire d'attendre plus longtemps pour acquérir votre système de refroidissement Cryo Cooler 8 Air, disponible sur le site officiel RedMagic à partir de 39 euros. Le système de refroidissement RedMagic Cryo Cooler 8 Air ne pèse que 65 grammes et bénéficie d'une épaisseur de seulement 21 mm. Il est de forme arrondie et embarque également un éclairage couleur composé de 6 LED.

Une fois en place, il ne gêne aucunement et reste discret avec un niveau sonore maximal de 30 dB. Selon l'utilisation de votre smartphone, vous disposez des modes Multimédia, Confort et Jeux. Ce principe permet ainsi d'ajuster le refroidissement adéquat à votre smartphone tout en préservant l'autonomie du système. Afin de procurer un refroidissement efficace, le RedMagic Cryo Cooler 8 Air dispose d'une plaque de refroidissement combinée à un ventilateur pouvant tourner jusqu'à 6 000 tours par minute.

À ceci s'ajoute une surface en alliage d'aluminium qui permet d'optimiser l'efficacité de l'accessoire. Profitez, sans attendre, de cette offre RedMagic sur le système de refroidissement Cryo Cooler 8 Air, proposé à partir de 39 euros. Il est essentiel de noter que ce contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV. L'équipe shopping est indépendante de la rédaction de BFMTV.com.

Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de ses lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article. Cette transparence éditoriale permet de distinguer le contenu informatif des recommandations commerciales.

L'accessoire, bien que conçu pour les gamers, s'avère également pertinent pour tout utilisateur confronté à des problèmes de surchauffe lors d'utilisations intensives, comme le montage vidéo, la navigation GPS prolongée ou encore les appels vidéo longs. Sa compatibilité avec les iPhone via la version magnétique et avec les autres smartphones grâce au système de clip arrière en fait une solution universelle et flexible.

Le design compact et léger assure une prise en main confortable sans déséquilibrer l'appareil, tandis que les différents modes de fonctionnement permettent de trouver le juste équilibre entre performance de refroidissement et consumption d'énergie. Le prix de départ à 39 euros place ce produit dans une gamme abordable pour le marché des accessoires de gaming mobile, ce qui pourrait contribuer à démocratiser les solutions de refroidissement actives pour smartphones





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