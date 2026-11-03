Redmagic 12 Pro : Le dernier roi des smartphones gamers avec écran 185 Hz

Le Redmagic 12 Pro remplace Asus ROG Phone avec un écran 185 Hz et une batterie 8400 mAh. Découvrez les specs, le prix de 899 euros et l'analyse de ce terminal unique.

Le marché des téléphones dédiés aux jeux vidéo a considérablement changé depuis que la marque Asus a annoncé l'arrêt définitif de sa ligne ROG Phone. Avec cette décision stratégique prise en janvier 2026, l'ancien président d'Asus Jonney Shih a confirmé que la marque ne développerait plus aucun nouveau modèle de smartphone. Cette retraite commerciale laisse une place majeure vacante dans le segment haut de gamme, une niche que Redmagic entend désormais独占er avec son dernier venu, le Redmagic 12 Pro.

Ce nouveau terminal arrive avec une proposition de valeur ambitieuse, démarant à 899 euros. Ce prix représente une augmentation de 200 euros par rapport au modèle précédent, le 11 Pro, reflétant les améliorations technologiques significatives intégrées dans cette génération. Le Redmagic 12 Pro se présente comme un appareil mature, peaufinant une formule éprouvée plutôt que de tenter de réinventer le concept de base, une approche qui semble porter ses fruits dans un environnement concurrentiel réduit.

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Des améliorations ciblées sur l'écran et la batterie

La caractéristique la plus visible du Redmagic 12 Pro concerne sa dalle d'affichage. L'écran atteint désormais une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz, une nette progression par rapport aux 144 Hz du modèle 11 Pro. Cette performance est rendue possible par l'intégration d'une nouvelle puce de contrôle d'affichage baptisée G1, qui permet une fluidité visuelle accrue. Au-delà de 120 Hz, cette amélioration se fait particulièrement sentir dans les jeux de tir rapides, à condition bien sûr que le jeu puisse générer un nombre d'images par seconde suffisant.

Autre point fort, la capacité de la batterie a été augmentée pour atteindre 8 400 mAh. Cette autonomie record est logée dans un châssis qui s'est toutefois affiné par rapport à la génération précédente. Le Redmagic 12 Pro mesure 8,55 mm d'épaisseur et pèse 223 grammes, comparé aux 8,9 mm et 230 g de son prédécesseur. Cette réduction de 7 grammes est à peine perceptible, mais les angles plus arrondis rendent les longues sessions de jeu en mode paysage nettement plus confortables pour les utilisateurs.

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L'écran sans encoche profite également de bordures extrêmement fines, descendues à 0,96 mm. La caméra frontale de 16 mégapixels est placée directement sous la dalle, garantissant une surface d'affichage intacte avec un rapport écran/façade de 96,3 %. Aucun élément visuel ne vient masquer un coin de l'image pendant l'utilisation, offrant une immersion totale pour les joueurs exigeants qui ne tolèrent aucune distraction graphique.

Un système de refroidissement actif et unique

Le Redmagic 12 Pro se distingue visuellement et techniquement par son système de gestion thermique avancé. Il intègre un refroidissement liquide à double circuit couplé à un ventilateur capable d'atteindre 25 500 tours par minute. Ce dispositif n'est pas seulement un gadget ; il est essentiel pour maintenir les performances de la puce lors de charges lourdes. Le dos en verre Gorilla Glass 7i est transparent, permettant de voir le circuit de refroidissement en action.

Un anneau lumineux RGB entoure ce système de refroidissement, pulsant selon les effets choisis dans les réglages du téléphone. Le liquide circule réellement sous le verre, changeant de couleur avec l'éclairage, ce qui ajoute une dimension esthétique unique à l'appareil. Redmagic a étendu le circuit jusqu'au niveau du logo, créant une profondeur visuelle inhabituelle sur le dos du smartphone. Cette approche artistique est signature de la marque, qui fait évoluer chaque génération autour de ces éléments visuels et techniques.

La conception du dos est également remarquable par sa platitude. Les deux capteurs photo de 50 mégapixels affleurent parfaitement la surface sans aucun bloc en relief. Cette caractéristique est rare en 2026 et garantit que le téléphone reste stable sur une table, contrairement à de nombreux concurrents. Cependant, le verre transparent a un inconvénient majeur : il attire toutes les traces de doigts. Un nettoyage régulier avec une microfibre devient vite nécessaire pour conserver l'aspect esthétique du téléphone.

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Résistance, ergonomie et positionnement sur le marché

Sur le plan de la durabilité, le Redmagic 12 Pro est certifié IP68 et IP69 pour la résistance à l'immersion et aux projections d'eau à haute pression. La zone du ventilateur dispose de sa propre certification IPX8 via un canal d'air dédié. Redmagic précise que ces indices sont obtenus en laboratoire et que la protection peut diminuer avec l'usure normale. Il est donc déconseillé d'exposer volontairement l'appareil à l'eau pour préserver ses garanties.

L'ergonomie est optimisée pour les joueurs via des touches physiques intégrées. Sur la tranche, on retrouve des gâchettes tactiles et la Magic Key, un bouton qui ouvre par défaut l'interface Game Space de Redmagic. Ce bouton est personnalisable pour déclencher l'appareil photo, la lampe torche, l'enregistreur vocal, la traduction en face-à-face ou le mode silencieux. Le lecteur d'empreintes 3D sous l'écran assure une déverrouillage rapide et sécurisé.

En Europe, le Redmagic 12 Pro se retrouve presque seul sur ce créneau spécifique de smartphone pour joueurs. Avec l'abandon d'Asus, cette position lui confère un avantage concurrentiel indéniable. Redmagic n'a pas besoin de tout réinventer chaque année et avance par petites touches progressives. Le résultat est un appareil très abouti, probablement l'un des derniers représentants d'une espèce que les grandes marques traditionnelles ont commencée à délaisser au profit d'approches plus grand public.