Redistribution of Fat: Hormones, Muscles, and Sleep Influence Silhouette Changes During Perimenopause

The article discusses the redistribution of fat during perimenopause, a period of transition before menopause, and how hormones, muscle mass, sleep, and stress influence the transformation of the body's shape. It also highlights the importance of maintaining muscle mass, getting enough sleep, and managing stress to maintain a healthy lifestyle during this time.

Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram (@mehdi.medecine), le Dr Mehdi Terki, chirurgien spécialisé dans la prise en charge du surpoids, revient sur un phénomène fréquent mais encore mal compris : la redistribution des graisses à l’approche de la périménopause.

Hormones, masse musculaire, sommeil ou encore stress participent à remodeler progressivement la silhouette, même lorsque les habitudes alimentaires restent inchangées.

"Je n’ai rien changé" : quand le corps commence à stocker autrement C’est une phrase que de nombreuses femmes prononcent lors d’une consultation médicale : "Je mange pourtant comme avant". Face à ce constat déstabilisant, la tentation est grande de remettre en cause sa discipline alimentaire ou son niveau d’activité physique. Pourtant, les explications sont souvent ailleurs. À l’approche de la périménopause, période de transition précédant la ménopause, le corps féminin traverse un profond bouleversement hormonal.

Les taux d’œstrogènes fluctuent puis diminuent progressivement, entraînant une série d’adaptations métaboliques parfois invisibles au départ, mais qui finissent par se refléter dans le miroir. À voir aussi Article Perte de poids haut et bas du corps - Doctissimo Article Morpho-nutrition pour une minceur ciblée – Doctissimo Le Dr Mehdi Terki résume ce phénomène en une phrase simple : "Ton corps a changé l’endroit où il stocke". Autrement dit, le problème n’est pas nécessairement une augmentation spectaculaire du poids.

C’est parfois la manière dont le corps répartit ses réserves énergétiques qui se modifie. La graisse, auparavant davantage localisée au niveau des hanches, des cuisses ou des fesses, tend progressivement à migrer vers l’abdomen. Une partie de cette graisse est dite "viscérale", car elle s’accumule autour des organes internes.

"Des mesures objectives l’ont montré des dizaines de fois, à poids égal la graisse migre vers le centre aux alentours de 40 ans", explique le Dr Terki. Ce phénomène est aujourd’hui bien documenté par la recherche. La baisse des œstrogènes influence directement le stockage des graisses et favorise une silhouette plus abdominale. Un changement souvent vécu comme brutal alors qu’il résulte en réalité d’une évolution biologique progressive.

Hormones, muscles et métabolisme : les transformations silencieuses de la quarantaine La redistribution des graisses n’est toutefois qu’une partie de l’histoire. Avec l’âge, d’autres mécanismes s’installent progressivement. La sensibilité à l’insuline tend à diminuer, rendant l’organisme moins efficace pour gérer les apports énergétiques. Dans le même temps, la masse musculaire commence naturellement à décroître.

Or, les muscles jouent un rôle essentiel dans la dépense énergétique quotidienne. Même au repos, ils consomment davantage d’énergie que le tissu graisseux. Lorsqu’ils diminuent, le métabolisme basal ralentit progressivement. Le corps a alors besoin de moins de calories pour fonctionner, ce qui peut favoriser le stockage de graisse même en l’absence de changement alimentaire majeur.

Cette réalité biologique est souvent difficile à accepter pour des femmes qui ont parfois maintenu les mêmes habitudes pendant des années. Pourtant, elle rappelle une évidence souvent oubliée : le corps de 45 ou 50 ans ne fonctionne plus exactement comme celui de 25 ans. Ce constat ne traduit ni un manque de volonté ni une erreur de comportement. Il reflète simplement une adaptation physiologique à une nouvelle étape de la vie.

Comprendre ces mécanismes permet déjà de sortir d’une forme de culpabilité. Car face à ces changements, la réponse n’est généralement pas de manger toujours moins. Au contraire. Les régimes très restrictifs risquent d’accélérer la perte musculaire, aggravant ainsi le ralentissement métabolique qu’ils cherchent justement à combattre.

Reprendre le contrôle sans s’épuiser : les trois leviers essentiels Alors comment agir face à ces transformations ? Pour le Dr Terki, la priorité consiste d’abord à éviter le piège des restrictions excessives. L’objectif n’est pas de priver davantage un organisme déjà confronté à des changements hormonaux, mais de préserver sa capacité à fonctionner efficacement. Le deuxième levier concerne le maintien de la masse musculaire.

Les exercices de résistance — musculation, travail avec charges, exercices au poids du corps — associés à des apports suffisants en protéines constituent des outils particulièrement importants à cette période de la vie. Mais le spécialiste insiste également sur deux facteurs souvent relégués au second plan : le sommeil et le stress.

"Le sommeil et le stress comptent autant que l’assiette", souligne-t-il. Cette affirmation est loin d’être anodine. Le manque de sommeil chronique perturbe les hormones impliquées dans la régulation de l’appétit et du métabolisme. Quant au stress prolongé, il favorise la sécrétion de cortisol, souvent surnommé "hormone du stress





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