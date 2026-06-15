Redevable d'un montage biaisé, Stéphane (MAPR) brise le silence sur sa cohabitation avec Estelle

Stéphane, candidat de Mariés au premier regard saison 10, dénonce le montage télévisé qui l'a présenté sous un jour défavorable et revient sur les tensions avec Estelle, leur séparation, et son sentiment de ne pas avoir été entendu.

Le 8 juin dernier, Stéphane , ancien candidat de Mariés au premier regard saison 10, a pris la parole sur les réseaux sociaux pour dénoncer le montage qu'il estime biaisé de l'émission.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, le moniteur de conduite de 35 ans revient sans détour sur la cohabitation compliquée qu'il a vécue avec Estelle, son épouse à l'écran. Il affirme que les images diffusées ne reflètent pas la réalité et qu'il a été présenté de manière injuste, notamment lors de disputes domestiques comme celle des assiettes. Je ne suis pas quelqu'un de sale, insiste-t-il, précisant qu'il avait simplement demandé à se reposer avant de débarrasser la table.

Cette séquence avait suscité de vives réactions sur les réseaux, beaucoup le jugeant négligent. Mais Stéphane assure qu'il a été victime d'un montage tronqué, occultant ses efforts pour s'adapter à la vie chez Estelle à Nice. Selon lui, il n'a jamais véritablement été chez lui dans cet appartement, et les tensions étaient exacerbées par des différences de mode de vie.

Il souligne qu'il a proposé de partir pour laisser son espace à Estelle, mais que cela a été interprété comme un abandon. Aujourd'hui divorcé, il regrette que sa version n'ait pas été diffusée et espère rétablir la vérité. Lors de leur participation à l'émission, Stéphane et Estelle semblaient pourtant former un couple prometteur, avec un taux de compatibilité de 79 % établi par les experts. Pourtant, les disputes sur le ménage et l'organisation quotidienne ont rapidement miné leur relation.

Les téléspectateurs ont assisté à des scènes tendues, notamment celle où Estelle lançait à Stéphane: Tu n'as jamais nettoyé ta salle de bain de ta vie, provoquant l'incompréhension. Stéphane reconnaît que la cohabitation était difficile, mais il estime que la production a amplifié les conflits en diffusant uniquement les moments négatifs. Il explique avoir été submergé par le stress des caméras et le rythme imposé, ce qui a amplifié ses maladresses.

Il reproche également à l'équipe de ne pas avoir montré ses tentatives de compromis, comme le fait de proposer de déménager chez lui à Paris ou de partager les tâches. Le discours de Stéphane trouve un écho chez d'autres anciens candidats, qui ont eux aussi critiqué le montage de l'émission. La production, contactée par Le Parisien, n'a pas souhaité commenter ces accusations. Mais pour Stéphane, il est trop tard pour réparer l'image qu'il a laissée.

Il se dit néanmoins soulagé d'avoir pu s'exprimer librement et espère que sa vidéo permettra de nuancer le jugement du public. Au-delà du montage, Stéphane s'attarde sur les causes profondes de l'échec de son couple avec Estelle. Il confie que leur histoire était vouée à l'échec dès le départ, car ils avaient des visions trop différentes de la vie quotidienne. Lui, plus relax et moins porté sur le rangement, elle, très organisée et exigeante.

Malgré leur alchimie lors du mariage, la réalité du quotidien a eu raison de leur amour naissant. Stéphane évoque aussi le rôle de sa mère Seynabou, qui avait exprimé ses craintes lors du tournage. Sa mère ne voulait pas que je me marie si vite, révèle-t-il, mais j'étais persuadé que ça marcherait. Hélas, les experts ne peuvent pas tout prévoir.

Aujourd'hui, Stéphane dit tirer des leçons de cette expérience: il ne se laissera plus jamais filmer dans l'intimité et préfère désormais construire une relation loin des caméras. Il envoie un message de soutien à Estelle, qu'il respecte malgré tout, et souhaite que chacun puisse avancer. L'affaire a relancé le débat sur la responsabilité des émissions de télé-réalité dans la construction des récits, et sur l'impact que cela peut avoir sur la vie des participants ordinaires.

En attendant, Stéphane a retrouvé son métier de moniteur de conduite et mène une vie plus discrète, loin des projecteurs





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