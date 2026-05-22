Rédamagez-vous avec la Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 à un prix plus que سمجھable

Un prix réduit de 15 euros sur la Xiaomi Redmi Pad 2 9.7, sa châssis robuste et son écran performant avec un refresh rate de 120 Hz, en font une bonne surprise pour le budget. Vous pouvez y prendre note avec l’écriture assistée par IA et faire de la maths avec la calculatrice IA. Vous y profitez des notifications et des activités en arrière-plan de la Xiaomi HyperIsland, ainsi que du Circle to Search de Google.

La Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 , disponible en ce moment à seulement 181 euros au lieu de 231 euros, est un concentré de performances et d'esthétique.

Avec son écran 2K ultra-rafiné qui profite d'une fréquence de 120 Hz, sa performance équivaut à celle de tablettes plus haut de gamme. Ses 7 600 mAh d'autonomie assureront de longs moments de plaisir vidéo sans avoir à vous lamenter. La tablette bénéficie également d'une connectivité 4G, Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0, ce qui la rend plus qu'adaptée pour répondre à vos besoins. Avec tous ces atouts, il ne vous reste que peu pour la prendre





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Xiaomi Redmi Pad 2 9.7 Câble USB-C Jack 3 5 Mm Plateforme Android Chipset Snapdragon Buffer 2K Système Android GPU Mali-FF82 Données De Helpedarier

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