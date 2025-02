RED by SFR : 150 Go en 5G à 9,99 €/mois sans engagement

RED by SFR propose une offre mobile exceptionnelle avec 150 Go en 5G pour seulement 9,99 €/mois sans engagement. Idéale pour les gros consommateurs de données, cette offre inclut également des appels, SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM, ainsi que 36 Go d'internet pour l'Europe et les DOM.

Recherchez-vous un forfait mobile ultra généreux en données , compatible 5G et à moins de 10 euros par mois ? RED by SFR frappe fort avec son offre 150 Go sans engagement , idéale pour le streaming, le jeu et la navigation sans compter. Une opportunité à ne pas manquer pour profiter du très haut débit à prix mini ! Un forfait 150 Go en 5G pour seulement 9,99 €/mois, le tout sans engagement .

Avec une telle enveloppe de données, ce forfait s’adresse aux utilisateurs exigeants qui veulent profiter d’internet en très haut débit sans se ruiner. Que ce soit pour le streaming, le gaming ou le télétravail, cette offre coche toutes les cases. En plus, elle inclut les appels et SMS/MMS illimités, ainsi qu’un bon package pour l’international. À ce prix-là, difficile de trouver mieux ! 36 Go d’Internet utilisables en Europe et DOM. Un forfait 5G généreux et abordable pour les gros consommateurs de données Cette offre est idéale pour les utilisateurs souhaitant profiter d’une connexion rapide et d’une grande quantité de données à un prix attractif. Les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine et depuis l’Union Européenne et les DOM, avec une enveloppe de 36 Go dédiée à l’itinérance. SFR a été récemment élu n°1 de la performance internet mobile en France métropolitaine par le baromètre indépendant nPerf 2024. Les abonnés RED by SFR bénéficient ainsi d’une couverture réseau optimale et de débits rapides, tant en 4G qu’en 5G. Avec 150 Go de données en 5G, ce forfait RED by SFR s’adresse à ceux qui streament, jouent en ligne ou télétravaillent sans compter, il permet de profiter d’une connexion rapide et fluide, sous réserve d’être dans une zone couverte par la 5G. Et si votre enveloppe de données est épuisée, vous pouvez ajouter 50 Go pour 10 € avant que l’usage internet ne soit bloqué. Fini les contrats rigides ! Ce forfait est sans engagement, vous êtes libre de résilier à tout moment. Idéal pour tester la 5G sans contrainte, ou pour ceux qui ne veulent pas se sentir enfermés dans une offre longue durée. Cette flexibilité est un gros avantage face aux forfaits classiques souvent associés à des engagements de 12 ou 24 mois. En plus d’une généreuse enveloppe de données, ce forfait inclut les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Et pour ceux qui voyagent en Europe, 36 Go d’internet sont inclus pour rester connecté sans surcoût. Si vous avez besoin de plus, une option à 5 €/mois ajoute 40 Go en itinérance, y compris en Suisse, Andorre, aux États-Unis et au Canada. Si cette offre est très compétitive, il y a tout de même quelques points à garder en tête. Le réseau 5G est encore en cours de déploiement, donc tous les utilisateurs ne pourront pas en profiter immédiatement.





