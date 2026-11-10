Recrutement massif dans les Hautes-Pyrénées : 215 offres d'emploi saisonnières et permanentes

Les Hautes-Pyrénées affichent 215 opportunités de travail, des CDI aux contrats saisonniers. Saint-Lary, Lannemezan et Aragnouet recrutent massivement pour la saison.

Le département des Hautes-Pyrénées connaît une dynamique de recrutement exceptionnelle avec un vaste éventail d'opportunités professionnelles actuellement disponibles. Les employeurs locaux proposent une diversité de contrats, s'étendant des positions permanentes (CDI) aux missions temporaires saisonnières ou à durée déterminée (CDD). Cette vague de recrutements vise à répondre aux besoins spécifiques du territoire, que ce soit pour le maintien des services essentiels ou l'essor touristique estival.

Détails clés et mécanismes du recrutement

Le processus de recrutement se structure autour de 215 postes distincts identifiés par des codes uniques, garantissant une traçabilité précise pour chaque offre publiée. Ces numéros d'identification, tels que 215XVFP pour l'animation ou 216CRTM pour les services techniques, permettent aux chercheurs d'emploi de naviguer efficacement dans l'offre. La majorité de ces postes offrent une durée de travail standardisée, souvent fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond au cadre légal du temps plein en France. Cependant, des aménagements existent, comme le poste d'assistant comptable à Saint-Laurent-de-Neste qui propose 28 heures, ou l'assistant social à Lannemezan avec 31 heures et 50 minutes.

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Postes clés et répartition géographique

La répartition géographique de ces 215 emplois touche plusieurs communes majeures et villages du département. À Saint-Lary-Soulan, le code 215XVFP correspond à un poste d'animateur de village de vacances pour un contrat saisonnier de quatre mois. À Aragnouet, deux offres distinctes sont notables : le code 215YMRY pour un conducteur de minibus de plus de neuf personnes, également sur quatre mois, et le code 216CRTM pour un conducteur de benne à ordures ménagères sur six mois. Une troisième offre à Aragnouet, sous le code 216CRTZ, propose un poste similaire mais limité à quatre mois.

Les services publics et sociaux sont également fortement sollicités. À Lannemezan, deux postes sont disponibles : un assistant social (code 216DGZW) avec un CDD de trois mois, et un gestionnaire de paie (code 216CFKP) pour une durée équivalente de trois mois. À Capvern, le code 215ZJVB désigne un serveur de restaurant en CDI, assurant une stabilité d'emploi sur 39 heures hebdomadaires. Dans le secteur de la petite enfance, Germ propose un poste de puériculteur responsable de halte-garderie (code 216CXVF) pour trois mois, tandis que Loudenvielle cherche un employé de libre-service (code 216DDPF) pour deux mois seulement.

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Impacts concrets pour les actifs locaux

Cette campagne de recrutement massive a des implications directes sur l'économie locale et l'emploi des résidents. Pour les professionnels de santé, Loures-Barousse recrute un aide-soignant en gériatrie (code 215YPMJ) en CDI, répondant ainsi aux besoins structurels du secteur médico-social. Pour les services techniques municipaux, Cadeilhan-Trachère offre un poste d'agent d'exploitation de la voirie (code 216DPJS) sur un contrat plus long de douze mois. Ces embauches permettent de maintenir la fluidité des transports, de l'entretien des routes et de la propreté publique, des éléments vitaux pour la qualité de vie des habitants des Hautes-Pyrénées.

Pour les consommateurs et les visiteurs, la disponibilité de ces profils assure le fonctionnement fluide des commerces et des services de proximité. La multiplication des contrats saisonniers dans le tourisme et l'animation garantit l'accueil des touristes, notamment dans les stations de montagne comme Saint-Lary-Soulan ou Aragnouet. Cette synergie entre recrutement saisonnier et embauches permanentes crée un tissu social et économique résilient, capable de s'adapter aux fluctuations démographiques et touristiques de la région pyrénéenne.