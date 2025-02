Recrudescence des actes racistes et antisémites à l'école : près de 1000 signalés au premier trimestre

Le ministère de l'Éducation nationale a recensé près de 1000 actes racistes et antisémites au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Si ce chiffre est en baisse par rapport à l'année scolaire précédente marquée par une forte augmentation après l'attaque du Hamas en Israël, il reste élevé. En revanche, les atteintes à la laïcité ont connu une nette diminution.

Près d'un millier d'actes racistes et antisémites ont été recensés au premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, selon un bilan du ministère de l' Éducation nationale, publié à la veille des assises de la lutte contre l'antisémitisme par le gouvernement et consulté par 20 Minutes. Dans le détail, il y a eu 496 actes racistes signalés par les établissements et 477 actes antisémites.

L'année scolaire 2023-2024 avait connu une recrudescence des actes racistes et antisémites à l'école, plus de 3 600, après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023, multipliés par près de trois sur un an. Lors de l'année scolaire 2022-2023, 1 270 actes avaient été recensés (400 actes antisémites et 870 actes racistes). Le nombre d'actes racistes et antisémites pour ce premier trimestre 2024-2025 semble donc toujours relativement élevé par rapport à 2022-2023. \En revanche, les atteintes à la laïcité à l'école de septembre à décembre 2024 ont connu, avec 1 848 faits recensés, une nette décrue par rapport à la même période en 2023, marquée par l'interdiction de l'abaya et l'assassinat du professeur Dominique Bernard. 3 896 faits avaient alors été recensés. En 2022 sur la période septembre-décembre, on en dénombrait 1 749. Sur les quatre premiers mois de l'année scolaire 2024-2025, c'est le port de tenues et signes religieux qui enregistre le plus grand nombre de signalements (315 faits) suivi par les contestations d'enseignement (303) et les provocations verbales (285)





