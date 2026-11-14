Récovery of B-24 Liberator Wing in Landes: Honor for 1944 Crash Victims

Divers find the wing of a B-24 Liberator shot down off Capbreton in 1944. This discovery, two decades after initial location, honors the US airmen killed in action.

Des plongeurs de l'association Cap Gouf Exploration ont localisé en juin 2026 un fragment de l'aile d'un bombardier américain B-24 Liberator, abattu en mer au large de Capbreton le 27 mars 1944. Cette découverte vient couronner une quête longue de plusieurs décennies, marquée par le silence respectueux de l'archéologue Éric Dupré -Moretti et l'engagement des explorateurs sous-marins landais. L'épave repose dans une zone spécifique près du Gouf de Capbreton, là où l'avion s'est écrasé durant une mission de bombardement contre la base aérienne de Mont-de-Marsan.

La Découverte d'un Fragment Historique Majeur

Le bout d'aile retrouvé permet d'identifier formellement l'épave comme appartenant au B-24 Liberator immatriculé 42-10-9 836. Nicolas Bidou, plongeur passionné et membre de l'équipe Cap Gouf Exploration, confirme que l'identification est certaine grâce aux inscriptions visibles sur le métal. Cette preuve physique dispense toute ambiguïté quant à l'existence réelle de l'avion, validant des années de recherches et dissipant les légendes urbaines qui circulaient depuis les années 1990 dans le port de Capbreton.

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Le Secret Gardé par l'Archéologue Éric Dupré

L'archéologue basque Éric Dupré-Moretti avait localisé la position exacte de l'épave en 2003 après une plongée scientifique approfondie. Il avait alors choisi de ne pas divulguer les coordonnées GPS précises, considérant le site comme un tombeau sacré pour les six militaires américains tués lors du crash. En 2003, il avait relaté ses findings dans le bulletin du club de plongée du Mérou basque, expliquant que la nature avait protégé l'épave sous un sable protecteur. Il est décédé le 21 janvier 2023 sans jamais avoir transmis ou publié ces coordonnées, emportant son secret jusqu'à la fin.

L'Héroïsme de l'Équipage de l'US Air Force

Le 27 mars 1944, le bombardier B-24 Liberator était de retour d'une mission depuis Shipham en Angleterre lorsqu'il a été abattu par la flak allemande près de la passe de Capbreton. Sur les douze membres d'équipage, six ont péri dans l'accident et reposent désormais sous les eaux landaises. Quatre autres aviateurs ont été secourus par un pêcheur français avant d'être capturés par les autorités allemandes. Leurs noms figurent sur une stèle commémorative installée à la capitainerie de Capbreton, érigée lors du 60e anniversaire du drame, rendant hommage à leur sacrifice pour la liberté. L'âge moyen des victimes était compris entre 19 et 25 ans.

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La Continuité de la Quête et du Respect

La localisation récente par Nicolas Bidou et ses collègues Cap Gouf Exploration s'appuie sur une transmission orale des indices laissés par Éric Dupré-Moretti. Les plongeurs ont utilisé une direction approximative et un vague cap pour affiner leur recherche dans les années 2020. Le secret a été maintenu entre la mi-juin 2026 et la mi-novembre 2026, permettant aux membres de l'équipe de vérifier l'identification sans perturber le site. Cette retenue témoigne d'un profond respect envers la mémoire des aviateurs américains et leur famille, notamment Paul Baum, dont la nièce est actuellement dans les Landes.

Impact Historique et Mémoire des FondMarins

Cette découverte résonne comme une révélation émotionnelle pour les plongeurs et les historiens locaux, reliant enfin les pièces d'un puzzle historique long de quatre-vingts ans. Les inscriptions sur l'épave confirment l'identité de l'avion et son engagement dans la Seconde Guerre mondiale, offrant une connexion tangible avec le passé. Le site reste protégé de toute intrusion non autorisée, préservant l'intégrité du lieu de mémoire. L'histoire de ce bombardier illustre également la persévérance des archéologues et des passionnés de l'Atlantique qui veillent sur les trésors engloutis de l'histoire militaire européenne.