Recours contre la ligne Penly-Amiens : enjeux juridiques et environnementaux

Deux recours attaquent le projet de ligne THT RTE reliant Penly à Amiens. Focus sur les arguments environnementaux de l'association Stop THT 76-80 et la justification technique de RTE.

Deux recours juridiques ont été formalisés contre le projet de ligne très haute tension reliant Penly à Amiens, portant sur la déclaration d'utilité publique de l'infrastructure et du poste électrique associé. Cette initiative conteste directement la légitimité du chantier conçu par RTE pour transporter l'électricité entre la Seine-Maritime et la Somme, soulevant des questions fondamentales sur la nécessité réelle de cet ouvrage. Les opposants mettent en avant des impacts écologiques majeurs et une justification technique jugée insuffisante par les associations locales.

Mécanique du projet et opposition juridique

Le projet prévoit la construction d'une ligne électrique de 400 000 volts s'étendant sur 80 kilomètres entre Amiens et Penly, avec des pylônes pouvant dépasser les 50 mètres de hauteur. RTE estime le coût global de cette infrastructure à 390 millions d'euros, un investissement majeur qui traverse notamment la Bresle et une partie de la forêt d'Eu. La contestation portée par l'association Stop THT 76-80 vise spécifiquement à contester la déclaration d'utilité publique, condition sine qua non pour tout projet d'envergure.

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Pour bénéficier d'une telle déclaration, la loi exige un bilan coût-avantages positif, un critère que les opposants considèrent comme non atteint dans ce cas précis. Sylvain Finet, président de l'association Stop THT 76-80, souligne que la justification de ce projet demeure extrêmement floue et que les demandes d'explications répétées n'ont jamais obtenu de réponses précises de la part des autorités. Cette incertitude juridique et technique constitue le cœur de l'attaque menée par les avocats représentant les habitants et les écologistes locaux.

Arguments des opposants et impact sur la forêt d'Eu

Au-delà des considérations financières, le coût environnemental du projet représente l'argument principal de la mobilisation contre la ligne THT Argoeuves Petit-Caux. Sylvain Finet liste une série d'impacts néfastes potentiels incluant la destruction de milliers d'arbres, la menace pesant sur les espèces protégées comme les oiseaux, et la dégradation du cadre de vie des riverains. L'économie locale du tourisme, qui repose sur la préservation des paysages naturels, est également citée comme victime probable de cette industrialisation du territoire.

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Le rapport de la commission d'enquête publique, qui s'est tenue entre le 1er septembre et le 1er octobre 2025, a émis un avis favorable mais a reconnu des dommages écologiques irréversibles. La commission note que la forêt d'Eu subira une fragmentation de son habitat, une perte d'arbres et une dégradation de la biodiversité. Ces impacts sur les espèces protégées et les paysages sont considérés comme incompatibles avec les objectifs de protection de la nature, créant un conflit direct avec les exigences de la transition énergétique.

Justification de RTE et incertitudes sur la demande

RTE défend le projet en affirmant que la consommation et la production d'électricité augmenteront à moyen terme, nécessitant d'accroître les flux sur le réseau de transport. Cette augmentation est liée à l'implantation prévue de parcs éoliens marins et de nouveaux groupes de production nucléaire dans les régions Normandie et Hauts-de-France. Selon l'opérateur, l'axe existant arrivera à saturation dès 2035 et ne pourra plus répondre aux nouveaux besoins énergétiques, d'où la nécessité d'une nouvelle infrastructure.

Cette projection temporelle est contestée par les opposants qui soulignent une incohérence entre les prévisions de RTE et celles d'EDF. RTE table sur une mise en service des réacteurs EPR de Penly en 2035, alors que le producteur d'électricité annonce une date de 2038. Les critiques pointent également du doigt les retards accumulés par le seul réacteur EPR construit en France, Beznau 6, mettant en doute la fiabilité des calendriers de mise à niveau du réseau évoqués par RTE pour justifier l'urgence du projet.

Avenir du projet et bilan de l'enquête publique

L'objectif de neutralité carbone prévu pour 2050 par l'État guide cette transformation du réseau, qui implique une hausse de la production en Normandie via le nucléaire et l'éolien, ainsi qu'une électrification des équipements dans les Hauts-de-France. La commission d'enquête a noté que les hypothèses de consommation à 2050 restent incertaines, générant des doutes sur la véritable nécessité d'une seconde ligne. Certains contributeurs estiment que les infrastructures existantes sont aujourd'hui suffisantes pour gérer la transition.

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Le projet prévoit quelques avantages compensatoires, comme l'enfouissement de lignes aériennes existantes et le démontage du poste de Beauchamps. Cependant, l'association Stop THT juge cette compensation maigre, car les nouvelles installations seront plus imposantes que les anciennes. Face à l'avis favorable de la commission, les opposants maintiennent leur mobilisation sur le terrain, considérant que la fragmentation des habitats et la dégradation des paysages locaux ne peuvent être conciliées avec les impacts sociaux et environnementaux du chantier.