Recours contre l'élection municipale de Saint-Macaire : un rejet au tribunal administratif de Bordeaux

Stéphane Lhomme, soutenu par sa tête de liste, a défendu son recours devant le tribunal administratif de Bordeaux, mardi 26 mai. La rapporteure a conclu au rejet du recours, pointant une méconnaissance du code électoral et une interprétation tirée par les cheveux. Elle a reconnu une irrégularité concernant les listes d'émargement, mais sans incidence sur la sincérité du scrutin.

Stéphane Lhomme , qui a déposé le recours, était soutenu par sa tête de liste, Isabelle Buin-Bourjalliat . © Crédit photo : V. T.Municipales 2026 à Saint-Macaire .

« Il y a une méconnaissance du code électoral » : vers un rejet du recours pour faire annuler l’élection ? Stéphane Lhomme a défendu son recours visant à faire annuler l’élection municipale devant le tribunal administratif de Bordeaux, mardi 26 mai, tandis que la rapporteure concluait le rejet au fond de la contestation Habitué des tribunaux, Stéphane Lhomme a plaidé lui-même sa cause au tribunal administratif de Bordeaux, mardi 26 mai, et il fallait avoir les épaules solides.

Juste avant, la rapporteure venait de démonter point par point ses arguments en faveur de l’annulation de l’élection municipale de Saint-Macaire. La liste Saint-Macaire pour tous... Habitué des tribunaux, Stéphane Lhomme a plaidé lui-même sa cause au tribunal administratif de Bordeaux, mardi 26 mai, et il fallait avoir les épaules solides. Juste avant, la rapporteure venait de démonter point par point ses arguments en faveur de l’annulation de l’élection municipale de Saint-Macaire.

La liste Saint-Macaire pour tous, sur laquelle il figurait en 20(49,32 %, soit 433 voix, contre 50,68 %, soit 445 voix, pour la liste portée Dominique Scaravetti, alors premier adjoint du maire sortant). Municipales en Gironde : une élue d'opposition caricaturée, ses colistiers dénoncent « un déferlement sexiste » Isabelle Buin-Bourjalliat, élue d'opposition à Saint-Macaire, et qui s'était portée tête de liste durant le dernier scrutin, a découvert des affiches la caricaturant, dispersées près de son domicile.

L'action anonyme intervient dans un climat local déjà tendu Irrégularité au sujet de listes d'émargement, inaugurations 'fantômes' dans les semaines précédant le scrutin, édito jugé orienté du maire sortant dans le dernier bulletin municipal, publication sur Facebook d'une adjointe sortante à la veille de la fin de la campagne... Dans ses conclusions, la rapporteure a proposé au tribunal de rejeter l'ensemble des griefs, pointant ici 'une méconnaissance du code électoral', là 'une interprétation tirée par les cheveux'.

Elle a cependant reconnu une irrégularité concernant les listes d'émargement, qu'elle qualifie d' 'erreur matérielle', mais 'sans incidence sur la sincérité du scrutin'. 'Je conclus au rejet sur le fond des contestations du requérant.





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