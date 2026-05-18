Record of Data Violations in France in 2025, Cnil Slows Enforcement

The National Commission of IT and Free Rights (CNIL) revealed in 2025 a record number of data violations in France, with a 9.5% increase from 2024. Over 6167 violations were recorded, mainly in sectors such as public administration, healthcare, and financial sectors. With the increased number of data breaches that targeted sectors such as sports federations, hotels, and the National Securities Forgery Agency (ANTS), the CNIL strengthened its enforcement and monitoring measures for data security in 2026.

En 2025, le nombre de violations de données en France a chuté à un "record" avec une augmentation de 9,5% par rapport à 2024, se rapportant à 6.167 cas.

Les fuites de données affectent principalement les secteurs de l'administration publique, la santé et les activités financières et d'assurance. Le risque est accru en 2026, l'autorité protectrice de la vie privée, la CNIL, ayant déjà signalé 2.730 violations au premier trimestre. Les attaques sont devenues rentables, les données valorisées, notamment celles de santé. Le développement de l'intelligence artificielle et les conséquences répressives, notamment envers les bases de données qui regroupent plus de 1 million de personnes, vont être renforcées.

Certaines bases ont été ciblées par plusieurs attaques et ont conduit à des notifications Emiettes. Le rapport indique également l'attaquant Weda en novembre pour la santé et Harvest en février pour le conseil patrimonia





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