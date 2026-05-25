The number of American students enrolled in British universities has reached a new high, with 23,565 students in 2024-2025. This is a significant increase compared to previous years, especially since the return of Donald Trump to power. The influx of American students is attributed to the excellent reputation of British universities, particularly in Scotland, and the favorable conditions for studying in the UK, such as the English language proficiency and the low risk of visa issues.

En 2024-2025, 23 565 étudiants américains étaient inscrits dans les universités britanniques, un chiffre record qui s'est déjà vu surpassé. Les données les plus récentes montrent que le nombre d'inscrits d'outre-Atlantique a encore augmenté depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.

Traditionnellement, les universités écossaises sont les principales bénéficiaires de cette manne, avec plus d'un quart des étudiants américains au Royaume-Uni optant pour l'Écosse comme destination. L'université de St-Andrews, sur la côte Est, compte 2 270 inscrits de nationalité américaine, soit un cinquième de son effectif total.

Stuart Easter, responsable des partenariats internationaux et du recrutement à l'université Napier d'Édimbourg, explique l'excellente réputation que la région jouit outre-Atlantique par la qualité de ses établissements d'enseignement, mais aussi par les liens privilégiés de nombreuses familles américaines avec l'Écosse. Certaines universités britanniques espèrent, grâce à cet afflux d'étudiants américains, réduire leur dépendance à l'égard des droits de scolarité acquittés par d'autres étudiants internationaux, ceux qui viennent notamment de Chine ou d'Inde – deux pays présentant des risques sur le plan géopolitique.

Phil Deans, vice-chancelier de l'université américaine de Richmond à Londres, souligne que la « vague Trump » pourrait bien être éphémère, car tout le monde cherche à recruter des étudiants américains pour leur maîtrise de l'anglais, leur faible risque de visa et la plupart d'entre eux bénéficiant de financements. Les universités devraient plutôt miser sur les étudiants internationaux qui renoncent à poursuivre des cursus aux États-Unis à cause de l'offre limitée d'informations dans la presse internationale sur l'environnement professionnel et personnel des Français de l'étranger.

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