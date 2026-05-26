Record historique d'affluence en Ligue 1 et Ligue 2 : plus de 10 millions de spectateurs en une saison

La LFP annonce un record historique de fréquentation avec 10,87 millions de spectateurs cumulés en Ligue 1 et Ligue 2, une hausse du taux de remplissage et des moyennes de public en progression notable, notamment au Vélodrome et en Ligue 2.

Le stade Vélodrome a enregistré une moyenne de plus de 62 000 spectateurs par rencontre lors de la saison précédente, un chiffre qui illustre la vigueur du football français malgré une légère baisse du public en Ligue 1.

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a souligné que les derniers mois ont été historiquement record, notamment grâce à un engouement particulièrement fort en Ligue 2. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte où la capacité commerciale globale est légèrement restreinte par rapport à la saison antérieure, mais où l'ensemble du spectacle footballistique français atteint un niveau jamais vu depuis le passage à 18 clubs dans les deux championnats.

Au total, les deux divisions ont accueilli 10,87 millions de spectateurs, un sommet historique qui dépasse largement les records précédents. En Ligue 1, la moyenne d'assistance s'est établie à 27 588 spectateurs par match, contre 27 948 l'an passé, et le taux de remplissage a atteint 87,4 %, un nouveau record comparé aux 86,7 % de l'exercice précédent. L'Olympique de Marseille domine le classement avec environ 62 612 spectateurs moyens, soit un remplissage de 94 %.

L'Olympique Lyonnais suit avec 49 848 spectateurs (86 % de remplissage) et le Paris Saint‑Germain se place juste derrière avec 47 848 spectateurs, affichant un taux de remplissage quasi‑parfait de 99 %. L'unique club à rester sous la barre des 10 000 places est l'AS Monaco, qui a enregistré 8 120 spectateurs en moyenne et un taux de remplissage de 66 % au stade Louis‑II. En Ligue 2, le public montre également des signes de renouveau.

Le RC Lens, deuxième du classement derrière le PSG, frôle les stades à guichets fermés avec une moyenne de 37 569 spectateurs et un taux de remplissage de 98 %. D'autres clubs comme le Stade Brestois (31 446 spectateurs moyens), le FC Metz (12 027) et le RC Nancy (11 546) contribuent à cette dynamique positive.

La division moyenne 8 337 spectateurs par rencontre, soit une hausse de 10 % par rapport à la saison précédente, ce qui place la Ligue 2 au cinquième meilleur niveau historique en termes de fréquentation. Ces chiffres témoignent d'un engouement croissant pour le football professionnel français, consolidant son attractivité tant au niveau national qu'international





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