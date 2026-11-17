Guillaume Delamarre et Raphaël Lescallier battent le record de France d'ecart d'age en padel. Une reussite sportive qui demontre que le sport depasse les generations.

Le duo composé de Guillaume Delamarre, 60 ans, et de Raphaël Lescallier, 9 ans, a inscrit un fait historique dans l'histoire du sport français. Ces deux padeliens, issus de générations radicalement différentes, ont établi le record de France d'écart d'âge lors d'un tournoi officiel. Cette performance exceptionnelle, réalisée à Pontoise dans le Val-d'Oise, marquera durablement les esprits du monde padel.

Un record historique d'écart générationnel

La prestation remarquée de Guillaume Delamarre et Raphaël Lescallier s'inscrit dans le cadre d'une compétition internationale. Leurs performances conjointes ont permis de valider ce record de France, mettant en lumière une complémentarité rare. Un trophée spécifique a été conçu pour immortaliser cette rencontre singulière entre deux mondes qui, a priori, ne devraient pas se croiser sur les courts.

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Le contexte de cette réalisation sportive reste ancré dans le respect des règles et des protocoles établis par les instances dirigeantes. L'association de ces deux joueurs, l'un vétéran de l'activité et l'autre prodige en pleine ascension, constitue une preuve tangible de l'évolution des mentalités dans le milieu sportif moderne.

Origines familiales et liens historiques

L'histoire de ce partenariat atypique trouve sa source dans une rencontre fortuite et durable entre les deux familles. Le Pontoisien Guillaume Delamarre a connu Aurélien Lescallier, le père de Raphaël, sur le circuit international de tennis. Cette relation initiale, forgée autour du sport, s'est naturellement prolongée avec l'émergence du padel.

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Aujourd'hui, cette amitié permet à Guillaume Delamarre, licencié au club Padel 95, de partager les passions de sa nouvelle génération. L'implication d'Aurélien Lescallier dans cette aventure témoigne de la confiance mutuelle qui unit les protagonistes. Cette dimension humaine est essentielle pour comprendre la portée réelle de leur succès sportif.

Eloges pour la maturité du jeune prodige

Guillaume Delamarre a tenu à saluer publiquement la prestation exceptionnelle de son jeune partenaire de jeu. Raphaël Lescallier, jeune joueur prometteur, a affronté des compétiteurs adultes sans retenue ni complexe. Cette attitude démontre une maturité sportive remarquable pour un enfant de seulement 9 ans.

Les qualités de jeu, le sérieux, l'application et la détermination affichés par le jeune padelien sont dignes d'une grande admiration. Il a su imposer son niveau technique et sa mentalité de fer face à des adversaires expérimentés. Cette performance individuelle et collective justifie pleinement la reconnaissance officielle accordée à leur duo.

Message sur l'universel du sport

Cette initiative illustre une conviction forte portée par Guillaume Delamarre, président du club Padel 95 à Pontoise. Il affirme que le sport n'a pas d'âge et ne connaît pas de frontières. Il rassemble des personnes de générations, d'origines et de parcours différents autour de valeurs communes.

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Le partage, le respect et le dépassement de soi constituent les fondements de cette relation extraordinaire. Les remerciements adressés au Padel Camp Achères pour son accueil et à Aurélien Lescallier pour avoir confié son fils soulignent l'importance de la collaboration. Cinquante et un ans d'écart, une seule équipe et une même passion prouvent que le sport rassemble bien au-delà des générations.