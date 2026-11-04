Le Slovan Bratislava établit un nouveau record négatif en Europe avec quatorze revers consécutifs, détrônant l'OM. Analyse du bilan historique et des enjeux actuels.

Le club slovaque du Slovan Bratislava a inscrit un nouveau record historique négatif dans la compétition européenne majeure le mardi 3 novembre. La formation a subi sa quatorzième défaite consécutive en Ligue des Champions à l'issue de sa rencontre perdue 0-4 contre le LASK à Linz. Cette série ininterrompue de résultats défavorables efface précédemment le record détenu par l'Olympique de Marseille, qui comptait treize revers successifs.

Un bilan européen sans précédent pour le club slovaque

Cette séquence dramatique s'étend sur plusieurs saisons et compétitions européennes pour le Slovan Bratislava. La série de pertes commence lors des huitièmes de finale de l'édition 1992-1993. Elle se poursuit avec les huit rencontres de la phase de ligue 2024/25 et les quatre premières de la saison actuelle 2025/26. Cette longévité dans l'échec distingue le club tchèque de tout autre participant au tournoi continental.

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Lors de ce match spécifique contre le LASK, l'attaquant gambien Suleiman Camara, portant le numéro 21, a dû quitter le terrain en raison d'une blessure survenue pendant la rencontre. Cette incident sportif s'ajoute à la frustration d'une performance collective insuffisante face à une équipe autrichienne qui a dominé la partie sans contestation. Le score final de 0-4 illustre la difficulté actuelle du club à sécuriser des résultats positifs en Europe.

Les performances de l'Olympique de Marseille et de l'AS Roma

Avant ce nouveau record, l'Olympique de Marseille détenait le titre du club avec le plus grand nombre de défaites consécutives en Ligue des Champions, avec treize revers. Ce bilan sombre pour les Phocéens comprenait des pertes face à Arsenal, Dortmund et Naples lors des aller-retour de la phase de groupe de la saison 2013/14. Cette campagne spécifique s'est achevée à zéro point, marquant une saison difficile pour le club français.

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La série de l'OM s'est également prolongée lors de la saison 2020/21, en phase de groupe. Les Marseilleais ont perdu contre l'Olympiakos le 21 octobre 2020 (1-0), contre Manchester City le 27 octobre 2020 (0-3), puis contre Porto le 3 novembre 2020 (3-0) et le 25 novembre 2020 (0-2). Ces défaites successives ont maintenu le club dans une spirale négative avant que la série ne s'arrête lors d'une victoire contre le Slovan Bratislava, bien que le score exact de ce match historique ne soit pas spécifié dans les données actuelles.

Parallèlement, l'AS Roma fait face à des défis similaires sur le plan individuel et collectif. Le défenseur Leonardo Balerdi connaît une période difficile en Ligue des Champions avec l'AS Roma. Il est fréquemment mentionné comme victime d'erreurs graves lors des matchs européens. Sa performance actuelle illustre les pressions exercées sur les joueurs des clubs en difficulté pour maintenir leur compétitivité.

Conséquences et perspectives pour les clubs concernés

Ce nouveau record du Slovan Bratislava modifie la hiérarchie des clubs en difficulté en Europe. Il place le club slovaque en tête de liste des équipes confrontées à des échecs répétés dans la compétition. Cette situation a des implications directes sur la qualification pour les prochaines phases de la compétition et sur la dynamique interne du club.

Pour l'Olympique de Marseille, ce dépassement historique est une source de fierté relative, car cela signifie que leur série d'échecs n'est plus la pire. Cependant, le maintien d'un tel record reste un objectif à éviter pour tout club ambitieux. Les supporters et la direction doivent analyser ces performances pour éviter une répétition future de telles séquences.

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La Ligue des Champions continue de proposer des scenarios imprévisibles avec ces records négatifs. Les clubs comme le Slovan Bratislava, l'Olympique de Marseille et l'AS Roma doivent se concentrer sur des performances individuelles et collectives pour briser ces séries. La compétition reste ouverte à toutes les surprises, mais la régularité reste la clé du succès continental.