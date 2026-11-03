Record de vente aux enchères pour une lampe Georges Jouve vendue 251 000 euros

Une lampe en céramique noire signée Georges Jouve, achetée 20 euros sur un marché de Valenciennes, a été adjugée 251 000 euros lors d'une vente aux enchères record.

Lors d'une vente aux enchères récente, une lampe en céramique noire réalisée par le célèbre artiste Georges Jouve a atteint un prix de vente de 251 000 euros. Cette somme exceptionnelle marque un record pour une pièce d'éclairage de ce type, soulignant la valeur artistique croissante des objets déco signés par des maîtres céramistes français des années 1950.

Découverte inattendue sous un placard

Le point de départ de cette histoire exceptionnelle remonte à il y a exactement un an, lorsque l'actuelle propriétaire a acquis l'objet pour la somme symbolique de 20 euros. Cette acquisition a été réalisée lors d'une brocante organisée près de Valenciennes, dans le département du Nord en France. À l'époque, l'achat n'était motivé que par l'esthétique de la pièce, qui se compose de trois formes évoquant des galets superposés et présente une finition en céramique noire.

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L'objet a ensuite été conservé dans la résidence familiale, rangé dans un placard pendant près d'une année. Ce n'est que lors d'un opération de rangement menée par la fille de l'acheteuse initiale que la véritable identité de la lampe a été révélée. En examinant attentivement la base de l'objet, la jeune femme a découvert une signature gravée sous la base de l'objet, indiquant clairement qu'il s'agissait d'une œuvre signée par Georges Jouve.

Cette découverte inattendue a poussé la propriétaire à effectuer des recherches approfondies sur internet. Ces investigations ont permis d'identifier formellement l'artiste et de comprendre l'importance historique de sa production. Consciente de la rareté potentielle de la pièce, elle a contacté une maison de vente aux enchères spécialisée dans ce type de biens. Les experts ont confirmé que cette lampe en céramique noire était particulièrement rare et fortement prisée sur le marché de l'art contemporain et du design.

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Un record établi lors de la mise aux enchères

La vente aux enchères s'est soldée par une bataille intense entre deux acheteurs, l'un étant de nationalité suisse et l'autre français. C'est finalement cet acheteur français qui a remporté la mise après des surenchères successives, aboutissant au prix final de 251 000 euros. Ce montant constitue un record historique pour une lampe de ce type, bien que certaines créations du même artiste, notamment du mobilier, aient atteint des sommes comparables ou supérieures par le passé.

À titre de comparaison, une paire d'appliques du céramiste Georges Jouve a été adjugée 256 200 euros à Chartres en octobre dernier. Ces chiffres illustrent la forte demande des collectionneurs pour les pièces de design français de cette période. Les enchères avaient débuté à 80 000 euros, ce qui démontre l'engouement soudain et la concurrence féroce qui ont caractérisé cette transaction particulière.

Une estimation confirmée par le marché

L'intérêt des collectionneurs pour les œuvres de Georges Jouve, grand céramiste français des années 1950, s'est confirmé lors de cette vente. La signature visible sous la base de l'objet est un élément crucial pour authentifier la pièce et justifier sa valeur sur le marché de l'art. La céramique noire de Georges Jouve est reconnue pour son élégance minimaliste et sa technique de fabrication rigoureuse, qui séduisent aujourd'hui les amateurs de design vintage.

Le succès de cette vente souligne également l'importance de l'authenticité et de la documentation dans le monde des enchères. L'identification rapide de l'artiste grâce à la signature gravée a été la clé pour transformer un objet banal en un bijou de collection. Pour les amateurs de brocantes, cette histoire sert de rappel que les trésors artistiques peuvent parfois se cacher derrière des apparences modestes.