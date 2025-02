Record de Syndiqués chez les Footballeurs Français: UNFP à 94,89%

Le syndicat des joueurs de football français, l'UNFP, a atteint un record de syndicalisation avec 94,89% des joueurs professionnels de Ligue 1, Ligue 2 et National adhérents. Cette forte adhésion s'explique en partie par les inquiétudes des joueurs face à la crise économique du football français et à un calendrier de jeu toujours plus chargé.

Le syndicat français des joueurs de football UNFP enregistre cette saison un record de syndiqués avec 94,89%, a-t-il annoncé vendredi. Ce taux d'adhésion historique s'inscrit dans un contexte de crise de l'économie du secteur et d'inquiétudes concernant un calendrier toujours plus chargé.

\L'UNFP se réjouit dans son communiqué : « Avec 94,89% d'adhérents parmi les professionnels de Ligue 1, de Ligue 2 et du National pour la saison en cours, l'UNFP établit même un nouveau record, effaçant des tablettes les 93,25 % de 2010-2011 ». Le syndicat rappelle que « dans le désert syndical que la France est aujourd'hui devenue - 8% des salariés sont syndiqués dans le secteur privé, 18% dans le public -, les footballeurs font, depuis de nombreuses années, figure d'exceptions ». Depuis une quinzaine d'années, en dehors de la période Covid, le taux d'adhésion au syndicat français dépasse systématiquement les 90 %. \David Terrier, le président de l'UNFP, attribue cet engouement à la « proximité » avec les joueurs, mais souligne également que « il faut croire aussi (...) qu'ils sont également inquiets au regard de la situation du football en France et des prévisions les plus pessimistes sur son économie ». Le président fait référence aux secousses traversées ces derniers mois par le football français, qui ont abouti au refus du diffuseur TV DAZN de payer une partie de sa dette à la Ligue de football professionnel. Au plan européen, les syndicats de joueurs dont l'UNFP s'inquiètent également du calendrier alourdi cette saison, avec la nouvelle formule de la Ligue des champions et l'allongement à un mois de la Coupe du monde des clubs, prévue de mi-juin à mi-juillet 2025





