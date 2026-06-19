Record de participation pour la 18e édition du Triathlon de Revel Saint-Ferréol

Le Triathlon de Revel Saint-Ferréol, organisé par le Triathlon Toulouse Métropole, bat un nouveau record avec près de 2 400 inscrits et onze épreuves programmées. L'événement, qui se déroule sur trois jours, propose des parcours inédits, dont une boucle autour du lac d'En Brunet pour le triathlon S, et une arrivée spectaculaire sur la digue. Certaines courses sont qualificatives pour les championnats de France et le championnat régional. 150 bénévoles assurent l'ambiance et l'organisation, dans le cadre des festivités du 30e anniversaire du classement du canal du Midi à l'UNESCO.

La 18e édition du Triathlon de Revel Saint-Ferréol , organisée par le Triathlon Toulouse Métropole ( TTM ), établit un nouveau record de participation avec près de 2 400 inscrits, dépassant ainsi les 1 800 participants de l'édition précédente.

Les inscriptions sont désormais closes pour toutes les courses majeures (S, M et L) en raison de l'engouement massif, malgré l'extension de la capacité du parc à vélos. Au total, onze épreuves sont programmées sur trois jours, incluant de l'aquathlon, du swimrun et du cross-triathlon pour les jeunes.

Le parcours vélo du triathlon S est totalement inédit avec une boucle autour du lac d'En Brunet, tandis que l'arrivée de la course à pied du triathlon L est repositionnée sur la digue pour plus de spectaculaire. Les aquathlons XS et S sont qualificatifs pour les championnats de France des jeunes des écoles de triathlon d'Occitanie, et la distance S sert de support au championnat régional pour les seniors et masters licenciés.

L'ambiance de l'événement est portée par 150 bénévoles par jour, dont des associations locales comme Revel Nou'Rire et Bouger, et l'organisation veille à leur confort pour garantir une belle expérience. Le village événementiel est également situé sur la digue pour améliorer l'expérience des concurrents et spectateurs. Cette édition s'inscrit dans le cadre des célébrations du 30e anniversaire du classement du canal du Midi à l'UNESCO.

Le programme détaillé prévoit : à 10 heures le triathlon S (750 m natation, 20 km vélo, 5 km course à pied) ; à 14 heures l'aquathlon XS (500 m natation, 2,5 km course à pied) ; à 18 heures le triathlon XS (400 m natation, 10 km vélo, 2,5 km course à pied) ; à 7h30 les triathlons L (1,9 km natation, 90 km vélo, 20 km course à pied) et M (1,5 km natation, 48 km vélo, 10 km course à pied) ; et à 14h30 le cross triathlon pour les 10-13 ans (200 m natation, 4 km vélo, 1 km course à pied)





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