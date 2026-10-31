La Route du Rhum a attiré plus de visiteurs que jamais en 2026, créant un environnement de foule, de trafic et de célébration locale sans précédent à Saint‑Malo. Les organisateurs ont réussi à gérer la logistique, à promouvoir le patrimoine maritime et à soutenir les initiatives communautaires.

Record de fréquentation battu en version française à Saint‑Malo lors de la Route du Rhum la veille du départ du 30 octobre 2026. L' événement a attiré une foule gigantesque le village de la Route du Rhum qui a vu son nombre de visiteurs atteindre un nouveau record, dépassant ceux enregistrés en 2022.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées sur les quais, créant des embouteillages et des files d'attente devant les stands d'animations. Le ciel était dégagé et les températures étaient presque printanières, donnant à la journée un charme particulier. La circulation intérieure du village était organisée par la sécurité qui a imposé un sens de passage unique pour éviter les bouchons les plus intenses.

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Logistique et mobilisation des bénévoles pour accueillir le public

Les visiteurs se sont arrangés, puisés dans la mobilisation des habitants et des bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour accueillir les fans de voile, les familles et les touristes venus du monde entier. La logistique n'est pas simple; l'équipe de la Route du Rhum a dû mobiliser des ressources considérables pour la gestion de l'accueil, de la restauration, du stationnement et des accès aux attractions touristiques.

Auparavant la version 2022, avec un pic de 141 000 visiteurs, avait déjà été marquante pour l'organisme, mais la version 2026 l'a surpassé de façon spectaculaire, témoignant de l'essor du tourisme maritime dans la région. En ce qui concerne les organisateurs, la 13e édition de la course fut conçue comme une rencontre socialement importante, et ils avaient prévu d'attirer entre un à un‑demi million de visiteurs pour l'année.

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Cette fois, les chiffres ont été bien plus élevés, grâce notamment aux médias et à la couverture internationale de l'événement. En parallèle, l'histoire de la Route du Rhum est jalonnée d'émotion et de souvenirs. Le créateur de l'événement, surnommé "le grand père" d'une tradition en vogue, reste présent dans la mémoire collective de la région.

Quai de la Mémoire et consignes de sécurité pour les foules

Cette année, une nouvelle initiative a été mise en place le long du quai de Saint‑Malo, nommé "Quai de la Mémoires" en hommage à son héritage. Les habitués de la ville se grouillent devant le nouveau monument, portant un sentiment de fierté historique. Les organisateurs demandent aux visiteurs de rester vigilants et de bien respecter les consignes de sécurité, conformément à la volonté des pompiers locaux à éviter tout incident pendant le pic d'affluence.

Les plaisirs de cet événement sont nombreux : le cadre maritime, le soleil bleu, le charme de la petite-ville medieval le tout complété par les reabonnés de la culture maritime et la promesse de la Cote d'OP. Les écrans diffusant les prochains voyages, les points d'information et la description du parcours attirent les fans de latitudes de bruit du monde.

Initiative philanthropique et voile pour la jeunesse sur les quais

À la fin de la journée, les organisateurs déclarent la satisfaction de l'accueil et l'engagement de la ville à organiser de nouveaux événements dans le futur, planifiant l'éventail de services d'ancrage. Dans le même temps que la route maritime, une initiative philanthropique a été organisée. Une " confiserie de bonne cause " roulette sur le quai pour collecter des fonds afin d'aider les jeunes à découvrir la voile en tant que sport.

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En fin de journée, l'équipe de la Route du Rhum a pu partager son expérience et remercie la communauté de Saint‑Malo pour son accueil chaleureux. En résumé, la Route du Rhum a été un événement marquant qui a renforcé la réputation de la ville comme destination touristique et culturelle, vu les millions de personnages qui se sont rassemblés en 2026 sur ses quais.

Les organisateurs exprimèrent leurs remerciements les visiteurs de ce record de fréquentation et déclarèrent qu'ils avaient prévu d'organiser la prochaine édition en 2027, avec la même expérience ont la nation forgé la Route du Rhum. Bien sûr, pour réussir à battre le record, il faudra du courage, une sensibilité pour la sécurité et un entretien soumis aux visiteurs .