La Maison du Numérique de Pamiers enregistre 7 951 passages en 2026, un record en hausse de 50% annuellement pour lutter contre la fracture numérique.

La Maison du Numérique de Pamiers traverse une période de croissance exceptionnelle avec une fréquentation qui ne cesse de progresser. La structure a déjà enregistré 7 951 passages au cours de l'année 2026. Ce chiffre constitue un nouveau record qui confirme l'importance croissante du lieu dans la vie locale.

Une hausse de fréquentation annuelle de 50 %

Marie-Françoise Le Dantec, directrice de la cohésion sociale à la ville et directrice du centre communal d'action sociale, résume cette dynamique en affirmant que la fréquentation augmente de 50 % par an. Les 9 496 passages enregistrés l'an dernier devraient être dépassés d'ici la fin de l'année. Cette tendance lourde témoigne d'une demande sociétale en forte expansion pour les services numériques publics.

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Le record de l'an dernier avec 9 496 passages devrait être battu d'ici la fin de l'année 2026. Les usagers viennent pour diverses raisons variées. Ils s'initient à l'informatique et consultent leurs emails quotidiennement. Beaucoup utilisent les outils bureautiques pour leurs besoins personnels ou professionnels.

La recherche d'emploi ou de formation représente également un motif fréquent de visite. Les démarches administratives avancent grâce à ce soutien technique. Les achats en ligne, l'impression et la numérisation de documents complètent la liste des usages principaux.

Des besoins techniques et sociaux multiples

Un sondage réalisé auprès des utilisateurs révèle des besoins spécifiques détaillés. Soixante-huit pour cent d'entre eux ont eu besoin d'un appui technique des deux éducateurs numériques de la structure. Ces professionnels sont Sévérine Bautista et Sébastien Baffet. Leur présence est déterminante pour faciliter l'accès aux droits.

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Patrick Ramos, chargé de l'accueil des usagers, échange régulièrement avec les visiteurs. Il assure la première étape du parcours d'accompagnement. L'interaction humaine reste centrale dans le modèle de fonctionnement. L'objectif affiché est d'accompagner les usagers tout en leur permettant de gagner en autonomie.

Marie-Françoise Le Dantec souligne l'importance de l'accueil et du lien social. Une utilisatrice âgée, retraitée et dépourvue de matériel informatique personnel, vient tous les jours. Elle effectue des recherches sur des sujets qui l'intéressent. Le matériel disponible est particulièrement performant et répond à ses exigences.

Une autre utilisatrice explique avoir souvent sollicité le service. Son matériel professionnel était tombé en panne précédemment. Elle a été particulièrement contente de trouver ce service de remplacement. Elle souligne que le personnel est très à l'écoute et très compétent.

L'impact de la dématérialisation administrative

L'évolution du tout-numérique crée des difficultés majeures pour de nombreuses personnes. Elles sont en difficulté pour faire leurs démarches administratives. Le départ des permanences de plusieurs administrations accentue ce problème. Les démarches doivent impérativement passer par le numérique aujourd'hui.

Sans cette option numérique, les citoyens doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour se rendre aux guichets physiques. Il faut passer par le numérique pour faire valoir ses droits ou les renouveler. Marie-Françoise Le Dantec analyse que de très nombreuses procédures sont dématérialisées. Cette transformation structurelle laisse peu d'alternative aux usagers.

La fermeture de la CPAM, plus récente, a été compensée par France Service. Celui-ci est installé salle des Capelles. Cependant, son périmètre d'intervention reste limité comparé aux anciennes structures. L'éloignement géographique de France Travail en zone industrielle, survenu voici trois ans, illustre aussi ce déclin des services physiques.

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Ces administrations n'ont plus de permanences déconcentrées sur les territoires. D'où la volonté de lutter contre la fracture numérique. La structure vise à permettre à tout habitant de la ville d'effectuer ses démarches sans déplacement. Quatre-vingt pour cent des Appaméens font partie des usagers réguliers.

Freins financiers et objectifs pédagogiques

À la fracture numérique et à l'éloignement géographique s'ajoutent les difficultés financières. Le coût du matériel informatique et de la connexion internet est devenu prohibitif. Avoir un matériel chez soi et une connexion internet, aujourd'hui, ça coûte cher. Certains viennent ici parce qu'ils ne peuvent pas le faire chez eux.

Eddy Sediri, directeur des services informatiques de la commune, complète l'analyse. Il note l'inflation des procédures dématérialisées provenant des administrations. Chaque année, il y en a de nouvelles qui s'ajoutent. Ce qui augmente encore la fracture numérique entre les populations.

Le chèque énergie s'adresse aux plus démunis, un public fragilisé. Les démarches se font en ligne uniquement par exemple. La même situation concerne une demande de logement social par exemple. Ces contraintes financières excluent une partie de la population autonome techniquement.

La dernière mission assumée par la Maison du Numérique est pédagogique. Les animateurs aident les bénéficiaires à se familiariser avec l'outil informatique. Sébastien Baffet, animateur numérique, explique que nous voulons que les usagers repartent avec un plus pédagogique. L'objectif final est l'autonomie à long terme.

Marie-Françoise Le Dantec ajoute que les usagers puissent être, à un moment donné, autonomes. Les problématiques qui creusent ce fossé numérique sont multiples et complexes. L'âge joue un rôle important dans cette exclusion progressive. Des difficultés de lecture ou d'écriture s'ajoutent souvent aux barrières techniques.

Les jeunes, très à l'aise sur les réseaux sociaux, peuvent être perdus devant un formulaire administratif. Cette diversité des profils nécessite une approche adaptée et bienveillante. La structure continue d'évoluer pour répondre à ces défis sociétaux croissants. La tendance à la hausse de la fréquentation devrait se maintenir dans les années à venir.