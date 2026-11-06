Record de chaleur 2026 : El Niño et COP31 en focus

L'année 2026 s'apprête à devenir la deuxième plus chaude jamais enregistrée, portée par un El Niño historique. La COP31 à Turquie examine ces seuils climatiques.

L'année 2026 s'impose comme un tournant thermique majeur pour la planète, se rapprochant dangereusement des records historiques de chaleur. Les données publiées par Copernicus confirment que cette année est très probablement la deuxième la plus chaude jamais mesurée à l'échelle mondiale, dépassant les seuils habituels grâce à une conjonction de facteurs climatiques et anthropiques.

Records de températures mondiales

L'organisme européen Copernicus a précisé que 2026 dispose d'environ vingt pour cent de chances d'égaler ou de battre le record détenu par 2024. Cette projection s'appuie sur des relevés mensuels exceptionnels, notamment celui d'octobre 2026, qui constitue le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré. La température moyenne de l'air lors de ce mois a excédé de 1,75 degrés Celsius les niveaux préindustriels, marquant la poursuite d'une tendance inquiétante.

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Le rôle dévastateur d'El Niño

Le phénomène météorologique El Niño joue un rôle central dans cette escalade thermique en fournissant une poussée de chaleur significative aux océans. Dans le Pacifique tropical, l'anomalie mensuelle de la température de surface de la mer a franchi un seuil historique de 3,21 degrés Celsius. Ce chiffre surpasse les pics observés lors des précédents épisodes d'El Niño de très forte intensité, alors que le sommet du cycle n'a pas encore été atteint et pourrait intervenir d'ici la fin de l'année.

Franchissement du seuil de 1,5°C

Il est désormais quasi certain que les températures mondiales en 2026 dépasseront le seuil symbolique de 1,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels. Cet objectif, fixé de manière ambitieuse lors de l'accord de Paris en 2015, vise à éviter les conséquences désastreuses du réchauffement climatique. La moyenne sur quatre ans, couvrant la période de 2023 à 2026, devrait également franchir cette barre critique, soulignant l'ancrement durable du réchauffement planétaire selon Samantha Burgess de Copernicus.

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Préparatifs de la COP31 en Turquie

Ces révélations scientifiques tombent juste avant la réunion de la COP31, le sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra en Turquie. Les délégations internationales abordent ces discussions après une année marquée par des crises humanitaires majeures, incluant des inondations meurtrières au Népal, des vagues de chaleur intenses en Europe et des incendies de forêt dévastateurs en Indonésie.

Impacts futurs et responsabilités

Les scientifiques s'accordent pour dire que ce dépassement temporaire du seuil des 1,5 degrés Celsius semble inéluctable, avec une possibilité réelle qu'il devienne effectif de manière permanente d'ici 2030. Malgré cela, le seuil de l'accord de Paris reste un objectif à long terme, et son franchissement officiel nécessiterait une persistance sur une plus longue durée. En parallèle, la question de la responsabilité individuelle et de l'impact des nouvelles technologies sur la consommation énergétique reste un débat parallèle crucial pour l'avenir.