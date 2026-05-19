Record d'exécutions mondiales : Le bilan alarmant d'Amnesty International

Malgré la progression de l'abolition, le nombre d'exécutions a bondi de 78 % en 2025, porté par des régimes autoritaires utilisant la peine de mort comme outil de répression politique.

Le dernier rapport annuel produit par l'organisation Amnesty International met en lumière une réalité profondément troublante et paradoxale concernant l'application de la peine capitale à travers le globe.

Alors que le mouvement vers l'abolition semble progresser en termes de législation, le nombre d'exécutions recensées a atteint un sommet alarmant. En 2025, au moins 2 707 mises à mort ont été documentées, ce qui représente une augmentation fulgurante de 78 % par rapport à l'année précédente.

Ce chiffre constitue le niveau le plus élevé enregistré depuis 1981, excluant la Chine, dont les données demeurent classifiées comme secret d'État, bien que l'ONG estime que des milliers de personnes y soient exécutées chaque année. Cette situation rappelle avec une cruelle ironie les convictions de Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et figure de proue de l'abolition en France, qui considérait que la peine de mort déshonorait la société plutôt que de la protéger.

Le rapport souligne un contraste saisissant : tandis que 113 États ont désormais aboli la peine capitale dans leur droit, seuls 17 pays ont procédé à des exécutions, mais ils l'ont fait avec une intensité et une brutalité accrues, transformant l'exécution en un instrument de pouvoir politique assumé. L'analyse géographique du rapport révèle une concentration massive des exécutions dans quelques régimes autoritaires, l'Iran se distinguant par une violence systémique en concentrant près de 80 % des mises à mort mondiales, soit 2 159 individus.

L'Arabie saoudite suit avec plus de 356 exécutions, suivie par le Yémen, les États-Unis, l'Égypte, la Somalie et Singapour. Selon Amnesty International, on assiste à une véritable radicalisation du recours à la peine de mort, utilisée comme un langage de domination pour étouffer toute forme de contestation interne. En Iran, la peine capitale est devenue un outil direct de répression politique visant à projeter l'image d'un État implacable face à la dissidence.

Parallèlement, on observe un retour inquiétant d'une logique punitive centrée sur la lutte contre les stupéfiants. Près de la moitié des exécutions de 2025, soit 1 257 cas, concernaient des infractions liées à la drogue, notamment en Iran avec 998 cas et en Arabie saoudite avec 240.

Cette tendance montre que la peine de mort ne sanctionne plus seulement les crimes les plus atroces, mais sert désormais de moyen de restauration de l'ordre public sous des prétextes flous comme la sécurité nationale ou le terrorisme. Le cas des États-Unis est tout aussi préoccupant, le pays étant le seul de son continent à maintenir cette pratique.

Avec 47 exécutions en 2025, les États-Unis ont atteint leur niveau le plus haut depuis 2009, la Floride étant particulièrement active avec 19 mises à mort. Le rapport s'inquiète notamment du tournant pris sous la présidence de Donald Trump, avec l'annonce d'un élargissement des méthodes d'exécution fédérales pour inclure l'électrocution, le peloton d'exécution ou l'inhalation de gaz, au-delà de la classique injection létale. Au-delà des chiffres, Amnesty International dénonce des violations graves et systématiques des standards internationaux.

Des exécutions publiques sont toujours pratiquées en Afghanistan et en Iran, et de nombreuses condamnations reposent sur des procès inéquitables ou des aveux extorqués sous la torture. L'organisation souligne même l'exécution de mineurs au moment des faits, un crime contre l'humanité.

En définitive, le rapport décrit un affrontement idéologique mondial : d'un côté, une vision universaliste des droits humains défendant la dignité intrinsèque de chaque individu, et de l'autre, une volonté étatique de contrôle social par la terreur et la mort





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